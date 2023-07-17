Beşiktaş, Ganalı yıldızla 2+1 yıllık sözleşme için büyük ölçüde anlaşma sağladı. Artık kontratın detayları görüşülüyor. Son pürüzlerin de giderilmesinin ardından Amartey’in bu hafta İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Peki, Daniel Amartey kimdir? Beşiktaş ile adı anılan Daniel Amartey kaç yaşında, nereli ve hangi mevkide oynuyor?

Daniel Amartey kimdir?

Daniel Amartey, Gana'nın Accra şehrinde 21 Aralık 1994 tarihinde doğmuştur. Beşiktaş, bonservisi elinde olan ve anlaşma sağladığı Daniel Amartey'i transfer etmiştir. O şu anda 28 yaşındadır.

Daniel Amartey, 186 cm boyunda bir stoper olarak görev yapmaktadır. Milli takım formasını bugüne kadar 48 kez giymiştir. Bu sezon Leicester City formasıyla 24 maça çıkmıştır.

Amartey, Temmuz 2014'te 2,5 milyon euro karşılığında FC Kobenhavn'a transfer oldu ve Superliga'daki ilk maçına 20 Temmuz'da Silkeborg IF karşısında çıktı.

22 Ocak 2016 tarihinde Premier League takımlarından Leicester City ile dört buçuk yıllık bir sözleşme imzalayan Amartey, bonservis ücretinin yaklaşık 6 milyon euro olduğu açıklandı. Kulüp için ilk maçına 27 Şubat 2016'da Norwich City'yi 1-0 yendikleri maçta çıktı.

Yeni ülkesindeki ilk sezonunda, Amartey Leicester City formasıyla Premier League şampiyonu oldu. Ancak Ekim 2018'de West Ham United'a karşı oynadığı bir maçta ayak bileğini kırdı ve 2018-2019 sezonunun geri kalanında forma giyemedi.

Yaklaşık bir yıl süren bir sakatlık döneminden sonra, Amartey A takıma dönmeye en yakın zamanda, Eylül 2019'da Luton Town'a karşı oynanan EFL Cup maçında yedek kulübesinde yer aldı.