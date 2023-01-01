CEO, 1970'lerin ortasından itibaren popüler haline gelmiş ve birçok insanın ilgisini çeken bir yöneticilik kademesidir. CEO tarzı yöneticilik, artık günümüzde bir gereklilik haline gelmiş ve bütün şirketlerin bünyesinde barındırdığı bir iş pozisyonu olmuştur. CEO ne iş yapar, görev tanımı nedir? CEO nasıl olunur? İşte ayrıntılar...

CEO NEDİR?

CEO, Chief Executive Officer'ın kısaltmasıdır ve Türkçede "İcra Kurulu Başkanı" anlamına gelir. Bir şirket, kuruluş veya kurumun en üst düzey yöneticisidir.

CEO NE İŞ YAPAR?

CEO, şirketin günlük operasyonlarını yönetir, stratejisini belirler ve şirketin genel yönetiminden sorumludur.

CEO'nun görevleri arasında şunlar yer alır:

Şirketin stratejisini belirlemek ve uygulamak

Şirketin günlük operasyonlarını yönetmek

Şirketin finansal performansını izlemek ve değerlendirmek

Şirketin çalışanlarını yönetmek ve geliştirmek

Şirketin müşterilerine ve paydaşlarına hizmet etmek

CEO NASIL OLUNUR?

CEO olmak büyük sorumluluk ve iletişim becerisi ister. Bunun yanı sıra bir şirkete CEO olarak terfi edebilmek için kişinin taşıması gereken birçok özellik vardır. Bunların başında çoklu görev becerisine sahip olmak ve planlı olmak gelir. Aynı zamanda planlı hareket etmek, yoğun mesai saatlerine uyum sağlamak, disiplinli çalışmak ve sorumluluğunun bilincinde olmak gerekir.

Başarılı bir CEO olmak için etkili yazılı ve sözlü iletişim kurabilmek olmazsa olmazdır. Çünkü CEO şirketin genel idari, iletişim ve iş bitirici kişisidir. Sorunlar karşısında pratik bir şekilde çözüm odaklı olması, her zaman ikinci bir B plana sahip olması gerekir.

Endüstriyel firmalarda ve çeşitli şirketlerde CEO olmak mümkündür. CEO olmanın kişiye getirdiği bazı avantajlar da bulunmaktadır. Bu avantajların başında ise yüksek maaş alımı gelir. Aynı zamanda sosyal statüsü oldukça yüksek bir meslektir.

Kişinin kariyer gelişimine büyük ölçüde katkıda bulunur. Aynı zamanda CEO olmak, kişinin çalıştığı sektördeki bilgi birikimini olabildiğince arttırmayı sağlar.

CEO MAAŞLARI NE KADARDIR?

Dünyanın en başarılı CEO’larının servetlerine bakacak olursak; Amazon’un kurucusu Jeff Bezos 140 milyar doları aşkın bir servete sahip. Türklerden baktığımızda ise Murat Ülker 4 milyar 800 bin dolarlık bir birikime sahip.

Aradaki fark, bulunduğunuz şirkete, şirketin ülkesine ve hacmine göre değişebiliyor. Ancak şunu söyleyebiliriz ki, şirketin en yüksek kazancına sahip olan kişilerdir. Şirket ne kadar büyükse, kazanç da o kadar fazladır.







