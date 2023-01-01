Youtuber
Youtube Fenomeni ve Youtuber nasıl olunur? sorusunun yanıtı haberimizde. Milyarlarca kullanıcısı olan ve televizyonu yerini alacağı düşünülen Youtube aynı zamanda para kazanmanın en etkili platformu haline gelmiş durumda. Yeni nesil teknoloji mesleği olarak popülerlik kazanan Youtube Fenomenliğiyle para kazananların sayısının artması da ilgiyi giderek arttırıyor. Peki Youtube'da para nasıl kazanılır, nasıl fenomen olunur? İşte ayrıntılar...
YOUTUBER NE DEMEK?
Youtuber en son jenerasyon internet femonemine verilen isimdir. Youtube Fenomeni, videolarıyla Youtube video paylaşım platformunda ünlü olan kişiye denir. Çektikleri ve hazırladıkları videoları paylaşarak milyonlarca kişi izlettirebilen ve reklamlardan para kazanan kişilere verilen yeni nesil meslek adıdır.Youtuber, kamera önünde konuşmayı, dünyada ve Türkiye'deki son gelişmeleri takip etmeyi, kamera arkasında kimse yokken kendini ışık ve alan derinliği konusunda eğiterek çekim yapmayı (çektiği kişi de yine kendisidir) , kurgu programlarını kullanmayı, SEO (internet arama motorlarında bulunabilmek için yapılan çalışma) konusunda bilgili olmayı bilmek zorundadır.
YOUTUBE FENOMENİ OLMANIN YAŞI VAR MIDIR?
Youtube Fenomeni olmanın yaşı yoktur. 7'den 70 herkes fenomen olabilir.
YOUTUBE FENOMENİ / YOUTUBER NASIL OLUNUR?
Google tarafından üniversitelerdeki irtibat noktaları aracılığıyla, girişimcilik eğitim programından yararlanan gençlere 'dijital girişimcilik', 'Nasıl YouTuber olunur?' eğitimleri veriliyor. Ayrıca İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa'da da girişimcilik eğitim programından yararlanan gençlere de dijital girişimcilik konusunda eğitim veriliyor. YouTube verilerine göre mobil cihazlar üzerinden video görüntüleme oranı her yıl 2 kat artıyor. Google'ın gelirinin 4 milyar dolarının geldiği YouTube kullanıcılarının büyük bölümü lise ve üniversiteli gençlerden oluşuyor.
YOUTUBER OLMAK İÇİN İZLENECEK ADIMLAR
Ancak tüm bunlara rağmen Yeni Şafak Yazarı Kemal Öztürk Fenomenlik hakkında uyarılarda bulunuyor: