Influencer ne demek, nasıl olunur? Influencer, sosyal medya ve dijital platformlarda geniş bir takipçi kitlesine sahip ve bu takipçi kitlesi üzerinde etkisi olan kişidir. Genellikle belirli bir nişte uzmanlaşmış ve o nişle ilgili içerikler paylaşarak, takipçilerinin ilgisini çeken ve güvenini kazanan bir kişidir. Sosyal medyanın yaygınlaşması ile birçok kişinin yöneldiği bir sektör haline gelen Influencer olabilmenin de belli başlı şartları var! Peki, Influencerlar ne yapar? Influencer olmak için kaç takipçi gerekir? Influencer nasıl olunur? İşte detaylar...