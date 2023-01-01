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Youtuber nasıl olunur? Youtube Fenomeni nasıl olurum?

Youtube Fenomeni ve Youtuber nasıl olunur? sorusu son zamanlarda daha merak konusu oluyor. Trendi yükselen mesleklerinden biri de Youtuber olmak... Her yaştan her meslekten kişilerin uğraş verdiği ve emek sarfettiği Youtube fenomenliği artık yeni nesil kuşağın daha da ilgi duyacağı bir alan olma yönünde ilerliyor. Peki, Youtuber nasıl olunur, kimler olabilir, ünlü olmak için ne tür videolar çekmek lazım? Youtuber olmak için izlenme sayısı kaç olmalı? İşte tüm ayrıntılar....

Yeni Şafak
10:45 . 16/09/2023 Cumartesi
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Youtuber

Youtuber

Youtube Fenomeni ve Youtuber nasıl olunur? sorusunun yanıtı haberimizde. Milyarlarca kullanıcısı olan ve televizyonu yerini alacağı düşünülen Youtube aynı zamanda para kazanmanın en etkili platformu haline gelmiş durumda. Yeni nesil teknoloji mesleği olarak popülerlik kazanan Youtube Fenomenliğiyle para kazananların sayısının artması da ilgiyi giderek arttırıyor. Peki Youtube'da para nasıl kazanılır, nasıl fenomen olunur? İşte ayrıntılar...

YOUTUBER NE DEMEK?

Youtuber en son jenerasyon internet femonemine verilen isimdir. Youtube Fenomeni, videolarıyla Youtube video paylaşım platformunda ünlü olan kişiye denir. Çektikleri ve hazırladıkları videoları paylaşarak milyonlarca kişi izlettirebilen ve reklamlardan para kazanan kişilere verilen yeni nesil meslek adıdır.Youtuber, kamera önünde konuşmayı, dünyada ve Türkiye'deki son gelişmeleri takip etmeyi, kamera arkasında kimse yokken kendini ışık ve alan derinliği konusunda eğiterek çekim yapmayı (çektiği kişi de yine kendisidir) , kurgu programlarını kullanmayı, SEO (internet arama motorlarında bulunabilmek için yapılan çalışma) konusunda bilgili olmayı bilmek zorundadır.

YOUTUBE FENOMENİ OLMANIN YAŞI VAR MIDIR?

Youtube Fenomeni olmanın yaşı yoktur. 7'den 70 herkes fenomen olabilir.

YOUTUBE FENOMENİ / YOUTUBER NASIL OLUNUR?

Google tarafından üniversitelerdeki irtibat noktaları aracılığıyla, girişimcilik eğitim programından yararlanan gençlere 'dijital girişimcilik', 'Nasıl YouTuber olunur?' eğitimleri veriliyor. Ayrıca İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa'da da girişimcilik eğitim programından yararlanan gençlere de dijital girişimcilik konusunda eğitim veriliyor. YouTube verilerine göre mobil cihazlar üzerinden video görüntüleme oranı her yıl 2 kat artıyor. Google'ın gelirinin 4 milyar dolarının geldiği YouTube kullanıcılarının büyük bölümü lise ve üniversiteli gençlerden oluşuyor.

YOUTUBER OLMAK İÇİN İZLENECEK ADIMLAR

1- Doğru alan seçmek:
Fenomen olmak istediğiniz alanı doğru seçmek en önemli noktadır. Rekabet seviyesi yüksek olan alanda yapacağınız harcamalar ve emek çok daha fazla olacaktır.
2- Doğru kanal adı seçmek:
Çektiğiniz videoları yayımlayacağınız kanalın adını doğru seçmek gerekir. Çektiğiniz videolara uygun bir isim bulmak önemli.
3- Güncel olmak:
Düzenli bir şekilde video paylaşmak. Paylaşım yaptığınız alanı yakından takip ederek, öngörülerinizle içerik hazırlamak ve trend olan ya da olacak başlıklar için içerik hazırlamak.
4- Tasarım kalitesi:
Fenomen olarak çok iyi içerikler hazırlamak yetmez. Bu içerikleri güzelce tasarlamanız gerekmektedir. Bunun için grafik tasarımcıya ihtiyacınız olabilir. Ya da bu konuda bilgi sahibi olmalısınız.
5- Başlık ve açıklama:
Videolarınıza doğru başlık ve açıklama yazmak önemli. Özellikle dil bilgisi kurallarına uyulmalı.

Ancak tüm bunlara rağmen Yeni Şafak Yazarı Kemal Öztürk Fenomenlik hakkında uyarılarda bulunuyor:



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