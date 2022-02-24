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Çernobil nerede, hangi ülkede? Çernobil düştü mü?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal hareketi tüm dünya tarafından takip ediliyor. Son dakika bilgisine göre Rus askerleri Çernobil nükleer santral alanına girdi. Çernobil'in Rusya Ukrayna savaşında gündeme gelmesi ile "Çernobil nerede? Çernobil hangi ülkenin?" gibi sorular merak kazandı. Peki, Çernobil hangi ülkeye aittir? Rusya Çernobil'i işgal etti mi? İşte Çernobil ile ilgili bilgiler ve son durum...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çernobil hangi ülkeye ait? Çernobilin haritadaki yeri
çernobil

Çernobil nerede? sorusu Rusya'nın Ukrayna harekatında gündeme gelen sorulardan biri oldu. Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rus askerlerinin Çernobil nükleer santral alanına girdiğini duyurdu. Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ayrıca, Rus ordusunun Donetsk'te bir hastane vurduğu ve 4 kişinin öldüğü aktarıldı. Herson Valiliği ise artık kent bir bölümünün Ukrayna'nın kontrolünde olmadığını açıkladı.

ÇERNOBİL HANGİ ÜLKEDE?

Çernobil, Belarus sınırına yakın, Ukrayna'nın kuzeyinde Kiev Oblast'ına bağlı Çernobil Hariç Tutma Bölgesi'nde bulunan, Çernobil Nükleer Santrali'nin infilak etmesiyle oluşan Çernobil faciası'ndan dolayı kısmen terk edilmiş bir şehirdir. Şehir tahliye edilmeden önce 14.000 nüfusu bulunurken günümüzde yalnızca 1000 kişi burada yaşamaktadır.

1923'ten beri Çernobil Rayonu'nun idari merkezi olan şehir, tarihin en felaketli nükleer kazası olan Çernobil Nükleer Santrali'nde gerçekleşen nükleer kazadan 9 gün sonra, 5 Mayıs 1986'da tahliye edildi. Kazadan sonra 1988'de rayon dağıtıldı ve yönetim komşu Ivankiv Rayonu'na devredildi.

Çernobil günümüzde hayalet kasaba olmasına rağmen, "Bu evin sahibi burada yaşıyor" yazan işaretlerle işaretlenmiş evlerde az sayıda da olsa insan ve çeşitli hayvanlar yaşamaktadır.

ÇERNOBİL'İN HARİTADAKİ YERİ

ÇERNOBİL NE DEMEKTİR?

İlk bilinen Çernobil kelimesi, onu Knyaz Rurik Rostislavich'in bir av köşkü olarak tanımlayan 1193 sayfalık tüzüğünden gelmektedir.


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