Özgün Cildimiz neden kurur? Cilt kuruluğuna ne iyi gelir? Hangi vitaminin eksikliği cilt kuruluğu yapar?
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Cildimiz neden kurur? Cilt kuruluğuna ne iyi gelir? Hangi vitaminin eksikliği cilt kuruluğu yapar?

Kış aylarında birçok kişinin sorunu cilt kuruluğuna nasıl çözüm bulabiliriz? Pul pul dökülmeyi nasıl önleyebiliriz? Cildimizin elastikliğini arttırmak için nasıl beslenmeli, hangi vitamini almalıyız? İşte haberin detatları sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Cildimiz neden kurur? Cilt kuruluğuna ne iyi gelir? Hangi vitaminin eksikliği cilt kuruluğu yapar?
​Cildimiz neden kurur? Cilt kuruluğuna ne iyi gelir? Hangi vitaminin eksikliği cilt kuruluğu yapar?

Cilt kuruluğu, mevsim geçişleri, stres, soğuk hava, rüzgar, beslenme alışkanlıkları nedeniyle oluşabilir. Kuruyan cilt pul pul dökülmelere sebebiyet verirken iyi bir bakım uygulamadığı sürece erken yaşlanmaya sebebiyet verebilir.

Cildimiz neden kurur? Cilt kuruluğuna ne iyi gelir?

Kuruluk şikayeti yaşayan kişiler gerilme ve çatlama gibi pek çok problemle karşılaşabilir. Dışarıdan cilde uygulanan bakımlar, serum ve nemlendiricilerle cilt kuruluğu tedavisi kolayca yapılamayabilir. Kadınlar, genellikle A vitaminini yeteri kadar alamadığı zaman kuruluk şikayeti artar. A vitamini içeren besinler ise, omega 3 Yağ asidi, çinko ve E vitamini takviyesi cildin kuruluk şikayetinin ortadan kalkmasına yardımcı olur. Sigara içen kişilerde cilt kuruluğu daha sık görülür. Bu nedenle ciddi boyutta cilt kuruluğu yaşayan kişilerin sigarayı bırakmaları önerilir.

Cildimiz neden kurur? Cilt kuruluğuna ne iyi gelir? Hangi vitaminin eksikliği cilt kuruluğu yapar?
Cildimiz neden kurur? Cilt kuruluğuna ne iyi gelir? Hangi vitaminin eksikliği cilt kuruluğu yapar?

Hangi vitaminin eksikliği cilt kuruluğu yapar?

Cilt kuruluğu, çevresel nedenlerden kaynaklanabileceği gibi A vitamini eksikliğinden dolayı da ortaya çıkabilir. Cildin kuruması, pul pul dökülmesi ve cildin mat bir görünüm alması, yeteri kadar A vitamini almadığınızı gösterir. Bu nedenle sağlıklı beslenmeye, A vitamini içeren besinleri bolca tüketmeye özen göstermeniz gerekir. Vücudunuza ihtiyacı olan A vitamini aldığınız zaman cildinizin canlandığını, nemini geri kazandığını görebilirsiniz. Cilt kuruluğu, cildin yaşlanmasını hızlandırır ve kırışıklıklara da neden olur. Bu nedenle cildin nem dengesinin sağlanması çok önemlidir.

A vitamini hangi besinlerde bulunur?

Ispanak

Tatlı patates

Tereyağ

Kuru kayısı

Havuç

Lahana

Domates

Bal Kabağı

Bezelye

Yumurta Sarısı

Balık

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