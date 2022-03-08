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Evde cilt bakımı nasıl yapılır? Gözeneksiz cildin sırları nelerdir?

Pürüzsüz ve parlak cilde sahip olmak birçok kişinin hayalidir. Cildinizin sağlıklı ve ışıl ışıl görünmesi için evde yapabileceğiniz oldukça kolay öneri listesi hazırladık. İşte sizin için hazırladığımız muhteşem öneriler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Evde cilt bakımı nasıl yapılır? Gözeneksiz cildin sırları nelerdir?
​Evde cilt bakımı nasıl yapılır? Gözeneksiz cildin sırları nelerdir?

Ferah, gözeneksiz ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak herkesin hayalidir. Aslında mükemmel bir cilde sahip olmak tahmin ettiğiniz kadar zor değil. Düzenli ve istikrarlı yapıldığı sürece vereceğimiz öneriler sizleri oldukça mutlu edecek.

Evde cilt bakımı nasıl yapılır?

1) Cilt temizliği en önemlisi

Cildimizin güzel ve ferah görünmesi için mutlaka cildimizi temizlemeliyiz. Tenimizi tahriş etmeyecek ürünler ve uygulamalarla sabah ve akşam pisliklerden arındırmalıyız.

2) Doğru ürün

Cildimizi temizlemek için seçtiğimiz ürünler, cilt yapımıza uygun olmalı. Buradaki en önemli mesele kişinin cilt yapısını tanıyor olması. Alınan ürünler incelenmeli, hassasiyetimiz olan içeriklerden uzak durmalıyız.

Evde cilt bakımı nasıl yapılır? Gözeneksiz cildin sırları nelerdir?
Evde cilt bakımı nasıl yapılır? Gözeneksiz cildin sırları nelerdir?

3) Peeling

Cildimizi doğru ürünlerle yıkadıktan sonra tenimizi tahriş etmeyecek, yüzümüzdeki ölü deriyi arındıracak bir peeling uygulaması yapmalıyız.

4)Tonik kullanımı

Cildimize uygun toniği, yüz temizliği sonrası kullanmalıyız. Bu adım cildi ferahlatırken, oluşan gözeneklerin arınıp, sıkılaşmasını sağlar. Ciltte daha sıkı ve gergin bir görünüm oluşturur.

5)Maske

Tonik uygulamasından sonra gözeneklerimiz tamamen arınmış olup, sürülen ürününün emilimine hazır hale getirir. Cilt yapımıza uygun maske tenimizin nem seviyesini arttırır.

6)Nemlendirici

Tenimize uygun nemlendirici, cilt temizliği ve tonik kullanımı sonrası mutlaka kullanılmalı. Doğru nemlendirici cildin elastik olmasını sağarken, parlaklığı arttırır. Cildim kurumasını ve erken yaşlanmasını engeller.

7) Su tüketimi

Bol su tüketimi hem vücudumuzdaki yorgunluğu ve stresi azaltır, hem de cildin elastik seviyesini arttırır. Cildimizin çabuk kurumaması için düzenli su tüketimi oldukça önemlidir.

8) Sağlıklı beslenmek

Sağlıklı beslenmek aslında en önemli adımdır. Bedenimizin dengeli ve dinç olabilmesi için besinlerden alınan maximum seviye ulaşmak için sağlıklı olanları tercih etmeliyiz.

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