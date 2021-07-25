Özgün CİMER şikayet hattı Cumhurbaşkanlığına (CİMER) şikayet başvurusu nasıl yapılır?
ÖZGÜN HABERLER

CİMER şikayet hattı: Cumhurbaşkanlığı'na (CİMER) şikayet başvurusu nasıl yapılır?

Tüm vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayet ve önerilerini kolaylık yapabiliyor. CİMER şikayet hattı vatandaşlar tarafından da kolaylıkla kullanılıyor. Peki, CİMER şikayet başvuruları nasıl yapılır, dilekçe nasıl yazılır? İşte Cumhurbaşkanlığı şikayet hattı.

Haber Merkezi Diğer
CİMER şikayet hattı: Cumhurbaşkanlığına (CİMER) şikayet başvurusu nasıl yapılır?
Cumhurbaşkanlığı'na (CİMER) şikayet başvurusu nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanlığı şikayet hattı nedir, CİMER şikayet başvurusu nasıl yapılır? sorularının yanıtı haberimizde.

Tüm Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) vatandaşı istek, şikayet ve önerilerini Cumhurbaşkanına CİMER şikayet hattı üzerinden yazabilir.

CİMER BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi yani CİMER üzerinden şikayet, öneri ve isteklerinizi dile getirmek için üç farklı yol bulunmaktadır. Öncelikle Cumhurbaşkanlığı resmi İnternet sitesi üzerinde yer alan CİMER Başvuru Formu kullanılarak başvuru yapılabilir. Bunun için aşağıda vermiş olduğumuz bağlantı sayesine resmi İnternet adresine giriş yapmanızın ardından karşınıza çıkacak olan ad, soyad ve TC. kimlik numarası alanlarını doldurarak kimlik doğrulaması yapmanız gerekmektedir. Ardından da tüm şikayetlerinizi ilgili alandan dile getirebilirsiniz. Yapmış olduğunuz başvurular 30 gün içerisinde cevaplanmak durumundadır.

Bunun haricinde geçmiş yıllarda hayatımıza giren E-Devlet kapısı ile de Cumhurbaşkanlığına öneri ve şikayetlerinizi iletebilirsiniz. Bunun için bir E-Devlet Şifresi sahibi olmanız ve aşağıdaki bağlantıdan sisteme giriş yapmanız gerekmektedir. Ardından tüm şikayetlerinizi dile getirebilirsiniz.

CİMER ŞİKAYET BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

CİMER BAŞVURUSU HAKKINDA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi yani CİMER üzerinden şikayet, öneri ve isteklerinizi dile getirmek için üç farklı yol bulunmaktadır. Öncelikle Cumhurbaşkanlığı resmi İnternet sitesi üzerinde yer alan CİMER Başvuru Formu kullanılarak başvuru yapılabilir. Bunun için aşağıda vermiş olduğumuz bağlantı sayesine resmi İnternet adresine giriş yapmanızın ardından karşınıza çıkacak olan ad, soyad ve TC. kimlik numarası alanlarını doldurarak kimlik doğrulaması yapmanız gerekmektedir. Ardından da tüm şikayetlerinizi ilgili alandan dile getirebilirsiniz. Yapmış olduğunuz başvurular 30 gün içerisinde cevaplanmak durumundadır.

Bunun haricinde geçmiş yıllarda hayatımıza giren E-Devlet kapısı ile de Cumhurbaşkanlığına öneri ve şikayetlerinizi iletebilirsiniz. Bunun için bir E-Devlet Şifresi sahibi olmanız ve aşağıdaki bağlantıdan sisteme giriş yapmanız gerekmektedir. Ardından tüm şikayetlerinizi dile getirebilirsiniz.

Dilekçe nasıl yazılır? Dilekçe örneği (Resimli ve Videolu Anlatım)
ÖZGÜN
Dilekçe nasıl yazılır? Dilekçe örneği (Resimli ve Videolu Anlatım)
Abone Ol Google News
180 metrelik uçurumdan yuvarlandı

180 metrelik uçurumdan yuvarlandı

Acılı baba oğlunun cenazesini görünce güçlükle ayakta durabildi.
Duyarsız tatilciler

Duyarsız tatilciler

​Mudanya sahilleri çöplüğe döndü.
Süper baba: Çocukları için Ağrı Dağı manzaralı havuz inşa etti

Bayrağımızı dalgalandırdılar

Bayrağımızı dalgalandırdılar

Tokyo 2020'de ilk madalyalarımızı kazandık.

Nişantaşı'nda lüks sağlıkla buluşuyor

Nişantaşı'nda lüks sağlıkla buluşuyor

''Lüksün ötesinde'' bir yaklaşımla sunulan Nişantaşı Koru

Güney Kore'den getirildi

Güney Kore'den getirildi

​Hem ithalatı azaltacak hem kazanç kapısı olacak.

Maskesiz ve sigara içiyordu

Maskesiz ve sigara içiyordu

​Yusuf Güney, tartıştığı taksiciden şikayetçi oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.