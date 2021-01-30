Yeni Sosyal Medya Clubhouse kullanma rehberi

Clubhouse, son zamanların en hızlı yükselişe geçen uygulamaların biri oldu. Yazılı, görsel, yorum, beğeni gibi klasik sosyal medya ifadeleri bu uygulamada bulunmuyor. Clubhouse uygulamasına herkes katılamıyor. Bazı işletim sistemleri için henüz alt yapı hazır değil ve davetiye sistemi mevcut. Peki, Clubhouse nedir, nasıl kullanılır, nasıl giriş yapılır nasıl indirilir, Android telefonlar indirebilir mi? İşte tüm bu soruların yanıtları bu yazımızda.





CLUBHOUSE NEDİR?



Clubhouse, yazılı ve görsel paylaşımların yapılamadığı yalnızca sesli paylaşımlara izin veren bir sosyal medya uygulaması. Yeni geliştirilen bu uygulamaya yalnızca iPhone kullanıcıları katılabiliyor. İleriki süreçte Android için bir uygulama geliştirilmesi muhtemel. Kullanıcılar kurulan sohbet odalarında birbirileriyle sesli mesajlar aracılığıyla iletişime geçebiliyor.

MODARATÖR OLARAK CLUBHOUSE NASIL KULLANILIR?

Clubhouse'da bir oda açtığınızda, moderatör sizsiniz. Bu, diğer hoparlörleri eklemek veya çıkarmak için özel güce sahip bir hoparlör olduğunuz anlamına gelir. Bir moderatör olarak, sohbeti yönlendirirsiniz ve odadaki sohbetin içeriği ve tarzı üzerinde güçlü bir etkiye sahip olursunuz.

Clubhouse'da en iyi moderatörler şunlara eğilimlidir:

Konuşmacı grubunu düşünceli bir şekilde seçin: Büyük moderatörler kimi konuşmaya davet ettikleri konusunda düşüncelidir ve çeşitli insanları, kişilikleri ve bakış açılarını dahil etmeye çalışır. Bir moderatör, çok sayıda konuşmacının bulunduğu bir "parti odası" ya da sadece bir çiftle şömine başında sohbet etmeye karar verebilir. Her tür oda çalışabilir ve kendi tarzını geliştirmek her moderatörün görevidir.

Sohbeti aktif olarak yönetin: Bazı konuşmacılar uzun uzun konuşurken rahat, diğerleri ise daha çekingen. Moderatörler olumlu, dengeleyici bir güç olabilir, daha sessiz konuşmacılardan bakış açılarını paylaşmalarını isterler ve gruba sorular sorarlar.

İzleyici deneyimini düşünün: Dinleyiciler, soru sormak, tartışmaya katılmak ve hatta gerçek zamanlı olarak geri bildirimde bulunmak için sahneye katılmanın tadını çıkarırlar. Uygun olduğunda sorularını yanıtlayın veya mevcut konuşmacılara odaklanmaktan çekinmeyin - bu tamamen size bağlıdır. Soru aldığınızda, soru cevaplandıktan sonra dinleyiciyi dinleyiciye geri göndermenizde bir sorun yoktur.

HOPARLÖR CLUBHOUS'DA NASIL KULLANILIR?

Konuşmacılar, bir odadaki konuşma yeteneğine sahip kişilerdir. Varsayılan olarak, odayı başlatan kişi bir konuşmacıdır ve sahnede ona ilk katılan kişi de budur. Diğer herkes dinleyici olarak dinleyiciye katılır ve konuşmak istiyorlarsa davet edilmeleri gerekir. Başarılı konuşmacılar şunlara eğilimlidir:

Sahneyi paylaşın: Clubhouse'daki çok az sohbet, bire bir röportaj gibi görünür. Çoğu tek bir hoparlörle başlar ve üç, beş veya hatta düzinelerce konuşmacıya kadar genişler. "Sahneyi paylaşmak" ve sırayla konuşmak, sohbetin genişliğini ve derinliğini genişletir ve farklı sesler getirir.

Ne zaman sessize alacağınızı (ve açacağınızı) bilin: Aktif olarak konuşmadığınız zamanlarda, arka plan gürültüsünü en aza indirmek için genellikle sağ alt kısımdaki sessiz düğmesine dokunmanız iyi olur. Ancak stratejik olarak yoksaymak da aynı derecede önemlidir! Bu, gülmek, konuşmacının söylediklerini kabul etmek, bir sonraki konuşmak istediğinizi belirtmek veya "hangout" tarzı sohbetlerde daha hazır olmak için birkaç saniye sessiz moddan çıkmak anlamına gelir.

İstediğiniz zaman eğilin: Ya dinleyiciye geri dönerek ya da "Sessizce ayrıl" düğmesini kullanarak odadan çıkarak, herhangi bir yargılama hissetmeden konuşmacı bölümünden istediğiniz zaman çıkabilirsiniz.

DİNLEYİCİ OLARAK CLUBHOUSE NASIL KULLANILIR?

Mevcut bir sohbete katılmak için dokunduğunuzda, sessiz kalan seyirciye girersiniz. Bu, siz bir dinleyici olduğunuz anlamına gelir!

Clubhouse'da bir dinleyici olarak, rahatlamalı ve sohbetin tadını çıkarmalısınız. Başka bir deyişle:

Konuşmak için baskı hissetmeyin: Konuşmaya davet edilmiş olsanız bile dinleyici olarak kalmaktan çekinmeyin; kabul etme zorunluluğu yoktur.

Konuşmak için elinizi kaldırın: Sohbete katılmak istiyorsanız, moderatörün konuşmacı olarak eklenmek istediğinizi bilmesini sağlamak için sağ alttaki düğmeye dokunarak elinizi kaldırın. Hemen kabul etmezlerse alınmayın. Çok sayıda istek alabilirler ve her zaman hepsine ulaşamayabilirler.

Yeni insanlar keşfedin: Dinlerken etrafa dokunun ve odadaki insanlar hakkında daha fazla bilgi edinin. Takip edecek yeni insanlar bulmanın iyi bir yoludur. 🙂

Diğer odalara göz atmaktan çekinmeyin: Bir odadayken, sizi ilgilendiren şeyleri görmek için diğer aktif odaların listesini keşfetmekten çekinmeyin.

Çoklu görevin keyfini çıkarın: Dikkatinizi Kulüp Binası ile iş, hobiler, ev işleri veya akşam yürüyüşü arasında bölme konusunda endişelenmeyin. İnsanlar Kulüp Evi'nde sık sık başka şeyler yapıyorlar!

Sohbet etmek için arkadaşlarınızı kenara çekin: İzleyiciler arasında yetişmek istediğiniz bir arkadaşınızı mı gördünüz? Profillerine dokunun ve birlikte yeni bir oda başlatmalarını isteyin.

İstediğiniz gibi gelin ve gidin: Clubhouse'da, 👻 gölgelenme kötü bir şey değildir! Kimseyi rahatsız etme endişesi duymadan odalara istediğiniz gibi girip çıkabilirsiniz. Gittiğinizde herhangi bir uyarı vermeyeceksiniz.

CLUBHOUSE NASIL ÜYE OLUNUR?

Clubhouse, diğer sosyal medya uygulamalarının aksine davetiye sistemiyle üye alımı yapıyor. Bunun için daha öncesinde üye olan birisinin sizi davet etmesi gerekiyor. Telefon numarasıyla kayıt olmak isterseniz ve bir davetiyeniz yoksa sizi bekleme listesine alıyor. Eğer sıra gelirse üye olarak Clubhouse’a giriş yapabilirsiniz.

Clubhouse son günlerde internet fenomenlerinin akınına uğradı. Türkiye’de milyonlarca takipçisi olan birçok ünlü isim Clubhouse’da yaptığı paylaşımları diğer mecralarda da paylaşıyor.





CLUBHOUSE NASIL GİRİŞ YAPILIR?

Clubhouse uygulamasına kullanabilmek için daha önce üye olan bir kullanıcının davetiye göndermesi gerekiyor. Davetiyesiz ve telefon numarasıyla kayıt olmak isteyenler, bekleme listesine alınıyor. Eğer sıra gelirse üye olarak Clubhouse’a giriş yapaibliyor.

ANDOROİDLERDE CLUBHOUSE UYGULAMASI KULLANILABİLİR Mİ?

Şuan uygulamaya yalnızca iPhone kullanıcıları katılabiliyor. İleriki süreçte Android için bir uygulama geliştirilmesi muhtemel.

C Tekrardan hatırlamak adına yalnızca iOS / iPhone tarafında yer alan ücretsiz uygulama Clubhouse, davetiye ile kullanılabiliyor. Yani uygulamayı kullanmak için mutlaka birisinden davetiye almanız gerekiyor. Bu yapısı nedeniyle, aşırı popüler olmaya başlamasına rağmen rakiplerine oranla daha niş bir konumda yer alan uygulama, temel olarak kişilerin sadece sesli sohbetler yapabildiği bir sosyal ağ konumunda yer alıyor. İşte bu uygulama hakkında kısa süre önce resmi bir açıklama yapıldı. Geliştirici firma uygulamanın Android sürümü için çalışmaya başladıklarını duyurdu. Henüz çıkış için bir tarih verilmiyor ancak Android sonrasında uygulamanın çok daha popüler hale gelmesi bekleniyor. Bu sitede ve bağlantılı sayfalarında yer alan içerikler; tamamen veya kısmen LOG’un yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilerek veya alıntı yapılarak dahi kullanılamaz, çoğaltılamaz ve değiştirilemez.

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CLOUB HOUSE TWİTTER HESABI:

https://twitter.com/joinclubho...

CLUBHOUSE PRENSİPLERİ

Clubhouse, insanların eğlenebileceği, öğrenebileceği, anlamlı bağlantılar kurabileceği ve dünyanın her yerinden başkalarıyla zengin deneyimler paylaşabileceği özgün bir konuşma ve ifade alanı olacak şekilde tasarlandı. Aşağıda, önemli olduğuna inandığımız birkaç yol gösterici ilke bulunmaktadır.

- Kendin ol: Clubhouse'un özgünlüğü insanlarla başlar.

- Saygılı ol: Bu her zaman her insan için geçerlidir.

- Kapsayıcı olun: Hoşgörülü olun, hoş geldiniz ve farklı insanları ve bakış açılarını değerlendirin.

- Empati ve anlayış geliştirin: İyi niyetli tartışmalara katılın.

- Anlamlı ve gerçek bağlantılar geliştirin: Kulüp Evi'nin amacı budur.

CLUBHOUSE KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR



Clubhouse'u kullandığınızda, her zaman aşağıdaki kurallara uymayı kabul edersiniz. Ayrıca, başkalarını bu kuralları ihlal etmeye teşvik etmemeyi de kabul edersiniz. İkincisi ciddiye alınır ve Hizmetten çıkarılmaya da neden olabilir.

- Hizmette gerçek bir ad ve kimlik kullanmalısınız.



- Clubhouse'u kullanmak için en az 18 yaşında (veya ülkenizin gerektirmesi durumunda daha büyük) olmalısınız.

- Herhangi bir kişiye veya gruplara taciz, zorbalık veya tacizde bulunamazsınız.

- Herhangi bir kişiye veya gruplara karşı ayrımcılık yapamaz, nefret dolu davranışta bulunamaz veya şiddet veya zarar verme tehdidinde bulunamazsınız.

- Başkalarının özel bilgilerini önceden izinleri olmadan paylaşamaz, paylaşma tehdidinde bulunamaz veya paylaşımını teşvik edemezsiniz.

- Önceden izin almadan Clubhouse'da elde edilen bilgileri kopyalayamaz, kaydedemez veya başka şekilde çoğaltamaz ve / veya paylaşamazsınız.

- Herhangi bir fikri mülkiyeti veya diğer mülkiyet haklarını ihlal eden herhangi bir konuşmaya katılamaz veya herhangi bir içerik yükleyemezsiniz.

- Yanlış bilgi veya istenmeyen e-posta yayamaz veya bilgileri yapay olarak büyütemez veya bastıramazsınız.

- Küçükler de dahil olmak üzere herhangi bir kişiye veya gruplara zarar verme niyetinde olan veya zarar verme ihtimali olan bilgileri (veya sentetik veya manipüle edilmiş medyayı) paylaşamaz veya tanıtamazsınız.

- Hizmeti herhangi bir yetkisiz veya yasa dışı faaliyet yürütmek amacıyla kullanamazsınız.

Bu yazımızda Clubhouse nedir, nasıl kullanılır, nasıl indirilir sorularına yanıt verdik ve kullanıma dair bilinmesi gereken detayları sizlerle paylaştık.