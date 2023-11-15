Medical Park Adana Hastanesi’nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Çağlar Altunoluk, çocuklarda 6 ay ile 6 yaş arası dönemde görülen ateşle beraber gelişen havale hakkında uyarılarda bulundu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Çağlar Altunoluk, ateşli havalede nöbete sebep olabilecek belirli bir ateş seviyesi olmadığının altını çizerek, “Çocuklarımız 37,5 derece ile havale geçirebileceği gibi, 40 derece ile havale geçirmeyebilir” dedi. Peki, çocuklarda ateş nasıl düşürülür? İşte detaylar.

ÇOCUKLARDA ATEŞ NEDEN OLUR?

Çocuklarda ateşe neden olan birçok farklı faktör olabilir. En yaygın nedenler şunlardır:

Enfeksiyonlar: Çocuklarda ateşe en sık neden olan faktör enfeksiyonlardır. Enfeksiyonlar, bakteriyel, viral veya fungal olabilir. Enfeksiyonun en yaygın belirtileri ateş, öksürük, burun akıntısı, kusma ve ishaldir.

Aşılar: Aşılar, çocuklarda ateşe neden olabilecek diğer bir faktördür. Aşıdan sonra ateş, genellikle hafiftir ve birkaç gün içinde kendiliğinden geçer.

Bazı ilaçlar: Bazı ilaçlar, çocuklarda ateşe neden olabilir. Bu ilaçlar arasında antibiyotikler, antiinflamatuar ilaçlar ve kanser ilaçları bulunur.

Diğer durumlar: Çocuklarda ateşe neden olabilecek diğer durumlar arasında, sepsis, romatizmal ateş, menenjit ve Kawasaki hastalığı gibi ciddi hastalıklar bulunur.

Ateşli havalede nöbete sebep olabilecek belirli bir ateş seviyesi olmadığına değinen Uzm. Dr. Çağlar Altunoluk, “Çocuklarımız 37,5 derece ile havale geçirebileceği gibi, 40 derece ile havale geçirmeyebilir. Yani, ‘Ateş 40 derece oldu, çocuk nöbet geçirecek’ diye kaygılanmanın bir anlamı yoktur. Ateş yükselirken de nöbet geçirilebilir, ilk belirti nöbet de olabilir. Ateş daha sonra da yükselebilir. Daha önce 40 derece ateşle nöbet geçirmemiş bir çocuk sonrasında da geçirmeyecektir. Ateş yapan her durum ateşli havaleye (febril konvülzyon) sebep olabilir” açıklamalarında bulundu.

ÇOCUKLARDA ATEŞİ DÜŞÜRMEK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

“Çocuk evde ateşli havale geçirirken ne yapılmalı” sorusuna da yanıt veren Uzm. Dr. Çağlar Altunoluk, “Nöbeti bitinceye kadar başında beklenmeli, sıkı tutulmalı, üzerine su dökülmemeli, yüzüne kolonya sürülmemeli, ateşi düşürülmeli, giysileri çıkarılmalı, ılık su ile vücudu silinmeli. Nöbeti bittikten sonra ağızdan bol sıvı ve ateş düşürücü verilmeli” ifadelerini kullandı.

Ateşli havale geçiren bir çocuğun daha sonra geçireceği her ateşli hastalıkta nöbetinin tekrarlayabileceğinin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Altunoluk, “Çocuğun ateşli hastalığı durumunda kullanılmak üzere ailenin elinde her zaman ateş düşürücü ve ateşini ölçebileceği bir derecesi bulunmalıdır. Ateş ölçümünün tercihen koltukaltından yapılması uygundur. Ateş düşürücü verileceği zaman, çocuğun kilosuna uygun dozda verilmesi gerekmektedir” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

ÇOCUKLARDA KAÇ DERECE ATEŞ NORMALDİR?

Çocuklarda ateş, genellikle endişe verici bir durum değildir. Ancak, bazı durumlarda, ciddi bir hastalığın belirtisi olabilir. Bu nedenle, çocuğunuzda ateş varsa, aşağıdaki durumlarda bir doktora başvurmalısınız:

> Ateş, 39 derecenin üzerindeyse veya 38 derecenin üzerinde kalırsa

> Ateş, 3 gün veya daha uzun sürerse

> Ateş, çocuğunuzun genel durumunu bozuyorsa

> Ateş, çocuğunuzda başka belirtilerle birlikteyse, örneğin kusma, ishal, öksürük veya burun akıntısı







