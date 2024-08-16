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Bu belirtiler varsa çocuğunuz skolyoz olabilir

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Dilek Eker Büyükşireci, kanserde hayat kurtaran erken tanının, skolyozda da çocukları ameliyattan kurtardığını söyledi. Skolyoz nedir? Çocuklarda skolyoz belirtileri nelerdir? Çocuklarda skolyoz teşhis ve tedavisi nasıl olur? İşte ayrıntılar...

11:36 - 16/08/2024 Cuma
Yeni Şafak
Skolyoz
Skolyoz

Sağlıklı bir insan omurgasına arkadan bakıldığında baş, boyun, sırt ve bel düz bir hat şeklinde uzanır. Skolyozda ise omurga eğriliğinde bu hat bozulur ve omurga sağa ya da sola doğru eğilir. Medicana Sağlık Grubu doktorlarından Doç. Dr. Dilek Eker Büyükşireci, 9-17 yaş aralığındaki çocuklarda skolyozun önceden bilinmesinin hayati önem taşıdığını ifade ederek, açıklamalarda bulundu.

Çocuklarda skolyoz belirtileri nelerdir?

Skolyoza erken tanı koyulmamasının kozmetik problemlerin yanı sıra ciddi sağlık sorunlarına da yol açacağını dile getiren Medicana International Samsun Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Dilek Eker Büyükşireci, “Skolyoz büyüme çağındaki çocukların (9-17 yaş) geleceğini tehdit eden önemli bir sağlık problemidir. En sık genç kızlarda, ergenlik çağında, hızlı büyüme döneminde ortaya çıktığından büyüme gelişme cağındaki çocuklarımıza bu açıdan ebeveynler olarak dikkat edilmesi gerekir. Eğer zamanında tespit edilmezse kozmetik problemlerin yanında erişkinlikte bel-sırt ağrıları, kalp ve akciğer sorunları yaşanabilir. Büyüme gelişme cağındaki çocuklara arkadan baktığımızda omuzlar veya kalçaların yükseklikleri eşit değilse, ayakta dururken omurgada bir asimetri görülüyorsa ya da öne eğilirken sırtta hörgüç görünümü oluşuyorsa, çocuklarımız bel, sırt, boyun ağrısı yaşıyorsa anne ve babalarımız çocukta skolyoz olabileceği konusunda uyanık olmalılar. Skolyoz tanısı koyarken fizik muayenenin yanında skolyoz röntgeninden yararlanıyoruz. Skolyoz röntgeninde ‘cobb açısı' dediğimiz eğrilik açısının 10 derecenin üzerinde olması çocukta skolyoz olduğunu gösterir” dedi.

“Skolyozda erken tanı çocuklarımızı ameliyattan kurtarıyor”

Erken tanı koyulan çocukların gerekli fizik tedavi yöntemleriyle ameliyata gerek kalmadan sağlığına kavuşabildiğine dikkat çeken Doç. Dr. Büyükşireci, “Genel olarak skolyoz hastalarının tedavisinde 3 yoldan biri izlenir. Eğrilik açısı 20 derecenin altında olan bireylerde belirli aralıklarda gözlem veya skolyoza özel egzersizlerden yararlanıyoruz. Bunlardan en bilineni schroth egzersizleridir. Eğrilik açısı 20-40 derece arasında ise korse kullanmak gerekir. Korse kullanımı ile skolyozun ilerlemesini durdurmak ve ameliyatsız tedaviyi sağlamayı hedefliyoruz. Cerrahi tedavi seçeneği ise genellikle 45-50 derecenin üzerindeki eğriliklerde gündeme geliyor. Tedavide hedefimiz çocuğumuzun büyüme evresini, eğrilik açısı 40 derecenin altında olacak şekilde tamamlamasını sağlamaktır. Nasıl ki erken tanı kanserde hayat kurtarıyor; skolyozda da erken tanı çocuklarımızı ameliyattan kurtarıyor. O nedenle tüm anne babalarımızın özellikle ergenlik döneminde çocuklarımızın büyümesinin ve boy uzamasının en yüksek olduğu dönemde skolyoz açısından dikkatli olması son derece önemlidir” diye konuştu.


Skolyoz nedir, neden olur?

Skolyoz, spinal deformiteler içerisinde en sık karşılaşılan ve ilerleyen evrelerde son derece ciddi duruş bozukluklarına neden olan üç boyutlu bir omurga deformitesidir. Bu deformite omurganın yapısal bozukluğundan kaynaklı olarak ortaya çıkabileceği gibi omurga dışı sebeplere bağlı olarak da gelişebilir. Özel İmperial Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr.Yusuf Aşık, özellikle çocuk ve gençlerde yanlış duruş şeklinin skolyozu tetiklediğini belirterek, “Bunun sebebi çocuklarımız genellikle masa başında oturup bilgisayara karşı eğri, dönük durarak çalışması sonucu pozisyon bozukluğundan kaynaklanıyor” dedi. Peki, skolyoz nedir? Skolyoz nasıl olur ve nasıl tedavi edilir? İşte haberin detayları..


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