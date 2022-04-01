2022 Çorum İmsakiyesi: İftar ve Sahur Vakitleri

Ramazan ayı Müslümanlar için rahmet ve mağfiret ayıdır. Müminlerin bir ay boyunca farz olan oruç ibadetini yerine getireceği 2022 Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Peki Çorum için ilk iftar ve ilk sahur vakti saat kaçta? İşte 2022 Çorum imsakiyesi...
2022 Çorum İmsakiye
2022 Çorum Sahur Vakti
Çorum sahur vakitleri imsakiyede yer alan akşam namazı saatlerindedir. Çorum sahur vakitleri için aşağıdaki linke tıklayın.
İmsak vakti: 04:49
2022 Çorum İftar Vakti
Çorum iftar vakitleri imsakiyede yer alan akşam namazı saatlerindedir. Çorum iftar vakitleri için aşağıdaki linke tıklayın.
İftar Vakti: 19:12
2022 Ramazan ayı ne zaman?
Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak ve 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü sona erecek.
2022 Ramazan Bayramı Ne Zaman?
Ramazan Bayramı 1. günü 2 Mayıs Pazartesi,
Ramazan Bayramı 2. günü 3 Mayıs Salı,
Ramazan Bayramı 3. günü 4 Mayıs Çarşamba günü kutlanacak.