2022 Çorum İmsakiyesi: İftar ve Sahur Vakitleri Çorum sahur ve iftar vakti Ramazan ayının gelmesi ile Çorum'da yaşayan kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Müslümanlar ilk oruç için sahura kalkacaklar. Kardeşlik, dayanışma ve paylaşma ayı olan ramazan boyunca oruç tutulacak, teravih namazı kılınacak. Çorum imsakiyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Diyanet'in belirlediği takvime göre düzenlendi. İşte Çorum iftar vakti, Çorum Sahur vaktini de içeren Çorum 2022 imsakiyesi..

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