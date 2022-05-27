Cuma Günü Mesajları: Resimli, Dualı, Anlamlı,Hadisli En Güzel Cuma Mesajları

Cuma mesajları, cuma günü mesaj ile cuma tebriğinde bulunmak isteyen kişiler tarafından merak edilir. Cuma günü anlam ve önemini ifade eden, sevdiklerinizin gününü kutlayan farklı, en anlamlı cuma mesajları haberimizde!

CUMA GÜNÜ TEBRİK MESAJLARI 2022

Cuma günü tırnağını kesen kimse,bir hafta,belalardan emin olur inş.” Allah Cumanızı Kabul ve Mübarek Eylesin..

Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.

ÖZGÜN Diyanet 27 Mayıs Cuma Hutbesi Konusu: "Allah’ın Kitabına ve Peygamberinin Sünnetine Bağlılık"

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun.

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İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Hayırlı Cumalar.

İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadığım zaman bu duamı sana emanet ederim. Allah Cumanızı Kabul Etsin.

Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…

Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...