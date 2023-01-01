Hafta sonu hava durumu raporları takip ediliyor. Bu hafta sonu yağmur var mı? sorusu da cumartesi ve pazar günü için planı olan kişilerce sorgulanıyor. Geçtiğimiz hafta şiddetli yağışlar etkili olmuş, sel ve su baskınları yaşanmıştı. 16 Eylül Cumartesi ve 17 Eylül Pazar il il hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. İşte bugünün hava durumu…

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 28

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 27

İzmir: Az bulutlu ve açık 32

Adana: Az bulutlu ve açık 37

Antalya: Az bulutlu ve açık 34

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı bulutlu 25

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35







