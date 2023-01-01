Hava durumu
Hafta sonu hava durumu raporları takip ediliyor. Bu hafta sonu yağmur var mı? sorusu da cumartesi ve pazar günü için planı olan kişilerce sorgulanıyor. Geçtiğimiz hafta şiddetli yağışlar etkili olmuş, sel ve su baskınları yaşanmıştı. 16 Eylül Cumartesi ve 17 Eylül Pazar il il hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. İşte bugünün hava durumu…
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 28
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 27
İzmir: Az bulutlu ve açık 32
Adana: Az bulutlu ve açık 37
Antalya: Az bulutlu ve açık 34
Samsun: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Erzurum: Parçalı bulutlu 25
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35