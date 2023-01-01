NTV Meteoroloji Editörü, Müzisyen Gökhan Abur, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Gökhan Abur kimdir?

Gökhan Abur, 1 Ocak 1943 Afyonkarahisar'da doğdu. 78 yaşında olan Gökhan Abur babasının subay olması sebebiyle Türkiye'de bir çok ilde yaşadı. Öğretim hayatı farklı şehirlerde geçen isim babasının görevinden ayrılması ile İstanbul'a ailesi ile beraber yerleşti.

Bir süre İstanbul'da yaşayan aile Karabük'e yerleşince Abur ortaokul ve lise eğitimini bu şehirde aldı. Lise döneminde farklı müzik faaliyetlerinde bulunan isim lise sonrası İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji yüksek mühendisliğini kazanarak İstanbul'a yerleşti ve Üniversite döneminde de müzik gruplarında yer aldı. Üniversite dönemini müzikle iç içe geçiren isim 1967 yılında Hafta Sonu Gazetesinin düzenlediği yarışmada sahne aldı ve burada dördüncü olmayı başardı. Yarışma ardından plak teklifleri alan isim bunları değerlendirdi ve günümüze kadar Toplam 14 tane 45'lik plağı ve "Bir Gün Karşılaşırsak" isimli bir albümü hazırladı.

1983'ten sonra deniz ve denizcilikle ilgilendi. Sonrasın da uzak yol kaptanlarına eğitim verdi. 2000 yılında Açık Radyo'da iki yıl süre ile "Açık Deniz" adlı bir de program yaptı. Gökhan Abur, 2000 yılından sonra, Atlantis Yatçılık'ta "Meteoroloji ve Denizde Hava Tahmini" dersleri verdi.

Gökhan Abur İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji bölümünden yüksek mühendis olarak mezun oldu. Uzun yıllar Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Bölümü'nde görev yaptı. Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Mühendisliği görevinden 2003 yılında emekli oldu.

Üç çocuk babası Gökhan Abur, NTV ekranlarında yayınlanan NTV Hava Durumu programını sunuyordu.

Albümleri:

1975 – Bir Gün Karşılaşırsak

1976 – Gökben & Gökhan

2003 – Bak Bir Varmış Bir Yokmuş (Gökhan Abur bu toplama albümde Hata Bende şarkısıyla yer alıyor)

2006 – Bir Zamanlar 2 (Bu derleme albümde Yasak Aşk isimli parçayla yer alıyor)

2006 – Söz: Çiğdem Talu (Bu albümde Bir Gün Karşılaşırsak ile yer alıyor)

2008 – Bir Zamanlar Özel 1 Keşfedilecek Plaklar (Bu albümde Yasak Aşk ile yer alıyor)

2009 – Leblebi Pop Folk 2 (Bu albümde Al Sazım Vur Sazım ile yer alıyor)

2009 – Müzik: Selmi Andak – Bal Gibi Olur (Bu albümde Kısmet Değilmiş ile yer alıyor)

2009 – Müzik: Selmi Andak – O Şarkıyı Henüz Yazmadım (Bu albümde Yıldızlar Damı Deliyor ile yer alıyor)

2010 – Fecri Ebcioğlu Şarkıları 1 (Bu albümde Hata Bende ile yer alıyor)

2010 – Fecri Ebcioğlu Şarkıları 2 (Bu albümde Palyaçodan Başka Neyim ile yer alıyor)

2011 – Bir Zamanlar Özel 2 Keşfedilecek Plaklar (Bu albümde Böyle Bitsin ile yer alıyor)

45'lik Plakları :

1968 – Bu Şarkı Benim Şarkı / Dönelim Gençliğe

1968 – Gönül Kaçanı Kovalar/ B- Kaybolan Aşk

1969 – Yüzyıllar Sonrası / Tanrım Seversen

1971 – Al Sazım Vur Sazım / Hata Bende

1972 – Yalnız Adam / Palyaçodan Başka Neyim

1973 – Gül Bahçesi / Gönül Seni Özlememiş

1973 – Bülbül Ötmez Derdim Bitmez / Yardan Ayrı Elden Ayrı

1973 – Gül Kaderine / Bilmem ki Niçin

1974 – Gecem Gündüzümden Renkli / Gecem Gündüzümden Renkli (Enstrümental)

1975 – Bir Gün Karşılaşırsak / Kısmet Değilmiş

1975 – Dünya Tatlısı / Kime İstersen Sor

1977 – Böyle Bitsin / Yasak Aşk