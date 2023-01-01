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Tekirdağ’daki yangında hava desteği: Helikopter ile müdahale ediliyor

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Ambardere mevkiinde çıkan orman yangınına karadan müdahalenin yanı sıra yangın söndürme helikopteri ile müdahale de başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen ormanlık alandaki yangına, arazözler, su tankerleri ve itfaiye araçlarıyla birlikte yangın söndürme helikopteri de müdahale ediyor. Ekipleri yangının daha fazla büyümemesi için çalışmalarına devam ediyor.

16:29 . 15/09/2023 Cuma
IHA
Tekirdağ’daki yangında hava desteği: Helikopter ile müdahale ediliyor

Tekirdağ’daki yangında hava desteği: Helikopter ile müdahale ediliyor

Tekirdağ’da başlayan orman yangınına, havadan müdahale desteği başladı. Yangının kontrol altına alınması için karadan müdahalenin yanı sıra yangın söndürme helikopteri de gönderildi.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Ambardere mevkiinde çıkan orman yangınına karadan müdahalenin yanı sıra yangın söndürme helikopteri ile müdahale de başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen ormanlık alandaki yangına, arazözler, su tankerleri ve itfaiye araçlarıyla birlikte yangın söndürme helikopteri de müdahale ediyor. Ekipleri yangının daha fazla büyümemesi için çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan çevrede güvenlik tedbirleri alan ekipler, bölgede bulunan okullardaki öğrencileri de güvenli bir şekilde tahliye etti.



#tekirdağ
#yangın
#helikopter
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