Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan memur ve emeklilere ek zam oranı müjdesi geldi

Memur ve emekli ek zam ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memur ve emeklilere verilecek zammı yüzde 25 olarak açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamayı 'Sözleşmelilere kadro şöleni' etkinliğinde konuştu. Erdoğan etkinlikteki konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "254,2 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatına ulaşmanın gururunu yaşadık. Göreve başladığımız 36 milyar dolarlık ihracat yapan bir ülkeden bölgesinde üretim merkezi olan bir ülkeye geldik.

Enflasyonda uzun zamandır sözünü ettiğimiz ilk büyük gerileme işaretiyle güne başladık. 2022 yılı tüketici enflasyonunu orta vadeli hedefin bile altında bir gerçekleşmeyle kapattık. Önümüzdeki aylarda enflasyondaki düşüş seyrinin devam edeceğini hep birlikte göreceğiz. Hedefimiz, bu yıl enflasyonun üzerindeki köpüğü tamamen alıp önümüzdeki yıldan itibaren meseleyi ülkemizin gündeminden tümüyle çıkarmaktır.

REKLAM

Memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum."

Ocak-Temmuz 2023 döneminde Memur ve memur emeklilerinin alacağı maaşları

Memur ve emekliler için yüzde 25'lik zam sonrası maaşları tek tek hesapladık. İşte olası zam senaryoları. Not: Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücret, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazninatı gibi ödemleer dahil edilmemiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir.

Ayrıca ocak ayından itibaren memur ve memur emeklilerinin maaşında 3600 ek gösterge nedeniyle ek bir artış olacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

Şu anki maaş: 9 bin 105 TL

REKLAM

Zamlı maaş: 11 bin 381 TL

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞI

Şu anki maaş: 6 bin 78 TL

Zamlı maaş: 7 bin 597 TL

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIĞI

Şu anki maaş 3 bin 500 TL

Zamlı maaş: 4 bin 375 TL

Şu anki maaş 5 bin: Zamlı maaş 6 bin 250 TL

Şu anki maaş 7 bin: Zamlı maaş 8 bin 750 TL

Şu anki maaş 10 bin: Zamlı maaş 12 bin 500 TL

REKLAM

MEMUR MAAŞLARI

Memur (Üniversite mezunu): Şu anki maaş 9 bin 707 TL (Derece 9/1)

Zamlı maaş: 12 bin 133 TL

ÖĞRETMEN MAAŞI

Öğretmen: Şu anki maaş 12 bin 276 (Derece 1/4)

Zamlı maaş: 15 bin 345 TL

POLİS MEMURU MAAŞI

Polis memuru: Şu anki maaş 13 bin 747 (Derece 8/1)

Zamlı maaş: 17 bin 183 TL

UZMAN DOKTOR MAAŞI

Uzman doktor: Şu anki maaş 18 bin 853 (Derece 1/4)

REKLAM

Zamlı maaş: 23 bin 566 TL

HEMŞİRE MAAŞI

Hemşire (Üniversite mezunu): Şu anki maaş 11 bin 828 (Derece 5/1)

Zamlı maaş: 14 bin 785 TL

AVUKAT MAAŞI

Avukat: Şu anki maaş 15 bin 485 (Derece 1/4)

Zamlı maaş: 19 bin 356

MÜHENDİS MAAŞI

Mühendis: Şu anki maaş 16 bin 205 (deree 1/4)

Zamlı maaş: 20 bin 256 TL

TEKNİSYEN MAAŞI

Teknisyen (Lise mezunu): Şu anki maaş 10 bin 100 (Derece 11/1)

REKLAM

Zamlı maaş: 12 bin 625 TL

BAŞKOMİSER MAAŞI

Başkomiser: Şu anki maaş 15 bin 810 TL (Derece 3/1)

Zamlı maaş: 19 bin 762

KAYMAKAM MAAŞI

Kaymakam 1. sınıf: Şu anki maaş 27 bin 574 TL (Derece1/4)

Zamlı maaş: 34 bin 467 TL

VAİZ MAAŞI

Vaiz: Şu anki maaş 12 bin 752 (Dereec 1/4)

Zamlı maaş: 15 bin 940 TL

PROFESÖR MAAŞI

Profesör: Şu anki maaş 25 bin 984 (Derece 1/4)

REKLAM

Zamlı maaş: 32 bin 480 TL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MAAŞI

Araştırma Görevlisi: Şu anki maaş 15 bin 311 TL (Derece 7/1)

Zamlı maaş: 19 bin 138 TL

GENEL MÜDÜR MAAŞI

Genel Müdür: Şu anki maaş 29 bin 809 (Derece 1/4)

Zamlı maaş: 37 bin 261 TL

ŞUBE MÜDÜRÜ MAAŞI

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu): Şu anki maaş 15 bin 848 (Derece1/4)

Zamlı maaş: 19 bin 810 TL

ÖZGÜN En düşük SGK işçi ve Bağ-Kur emekli aylıkları 2023