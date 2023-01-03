Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan memur ve emeklilere ek zam oranı müjdesi geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memur ve emeklilere verilecek zammı yüzde 25 olarak açıkladı.
Erdoğan'ın açıklamayı 'Sözleşmelilere kadro şöleni' etkinliğinde konuştu. Erdoğan etkinlikteki konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "254,2 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatına ulaşmanın gururunu yaşadık. Göreve başladığımız 36 milyar dolarlık ihracat yapan bir ülkeden bölgesinde üretim merkezi olan bir ülkeye geldik.
Enflasyonda uzun zamandır sözünü ettiğimiz ilk büyük gerileme işaretiyle güne başladık. 2022 yılı tüketici enflasyonunu orta vadeli hedefin bile altında bir gerçekleşmeyle kapattık. Önümüzdeki aylarda enflasyondaki düşüş seyrinin devam edeceğini hep birlikte göreceğiz. Hedefimiz, bu yıl enflasyonun üzerindeki köpüğü tamamen alıp önümüzdeki yıldan itibaren meseleyi ülkemizin gündeminden tümüyle çıkarmaktır.
Memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum."
Ocak-Temmuz 2023 döneminde Memur ve memur emeklilerinin alacağı maaşları
Memur ve emekliler için yüzde 25'lik zam sonrası maaşları tek tek hesapladık. İşte olası zam senaryoları. Not: Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücret, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazninatı gibi ödemleer dahil edilmemiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir.
Ayrıca ocak ayından itibaren memur ve memur emeklilerinin maaşında 3600 ek gösterge nedeniyle ek bir artış olacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI
Şu anki maaş: 9 bin 105 TL
Zamlı maaş: 11 bin 381 TL
EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞI
Şu anki maaş: 6 bin 78 TL
Zamlı maaş: 7 bin 597 TL
EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIĞI
Şu anki maaş 3 bin 500 TL
Zamlı maaş: 4 bin 375 TL
Şu anki maaş 5 bin: Zamlı maaş 6 bin 250 TL
Şu anki maaş 7 bin: Zamlı maaş 8 bin 750 TL
Şu anki maaş 10 bin: Zamlı maaş 12 bin 500 TL
MEMUR MAAŞLARI
Memur (Üniversite mezunu): Şu anki maaş 9 bin 707 TL (Derece 9/1)
Zamlı maaş: 12 bin 133 TL
ÖĞRETMEN MAAŞI
Öğretmen: Şu anki maaş 12 bin 276 (Derece 1/4)
Zamlı maaş: 15 bin 345 TL
POLİS MEMURU MAAŞI
Polis memuru: Şu anki maaş 13 bin 747 (Derece 8/1)
Zamlı maaş: 17 bin 183 TL
UZMAN DOKTOR MAAŞI
Uzman doktor: Şu anki maaş 18 bin 853 (Derece 1/4)
Zamlı maaş: 23 bin 566 TL
HEMŞİRE MAAŞI
Hemşire (Üniversite mezunu): Şu anki maaş 11 bin 828 (Derece 5/1)
Zamlı maaş: 14 bin 785 TL
AVUKAT MAAŞI
Avukat: Şu anki maaş 15 bin 485 (Derece 1/4)
Zamlı maaş: 19 bin 356
MÜHENDİS MAAŞI
Mühendis: Şu anki maaş 16 bin 205 (deree 1/4)
Zamlı maaş: 20 bin 256 TL
TEKNİSYEN MAAŞI
Teknisyen (Lise mezunu): Şu anki maaş 10 bin 100 (Derece 11/1)
Zamlı maaş: 12 bin 625 TL
BAŞKOMİSER MAAŞI
Başkomiser: Şu anki maaş 15 bin 810 TL (Derece 3/1)
Zamlı maaş: 19 bin 762
KAYMAKAM MAAŞI
Kaymakam 1. sınıf: Şu anki maaş 27 bin 574 TL (Derece1/4)
Zamlı maaş: 34 bin 467 TL
VAİZ MAAŞI
Vaiz: Şu anki maaş 12 bin 752 (Dereec 1/4)
Zamlı maaş: 15 bin 940 TL
PROFESÖR MAAŞI
Profesör: Şu anki maaş 25 bin 984 (Derece 1/4)
Zamlı maaş: 32 bin 480 TL
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MAAŞI
Araştırma Görevlisi: Şu anki maaş 15 bin 311 TL (Derece 7/1)
Zamlı maaş: 19 bin 138 TL
GENEL MÜDÜR MAAŞI
Genel Müdür: Şu anki maaş 29 bin 809 (Derece 1/4)
Zamlı maaş: 37 bin 261 TL
ŞUBE MÜDÜRÜ MAAŞI
Şube Müdürü (Üniversite Mezunu): Şu anki maaş 15 bin 848 (Derece1/4)
Zamlı maaş: 19 bin 810 TL