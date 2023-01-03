En düşük SGK işçi ve Bağ-Kur emekli aylıkları 2023

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK, BAĞKUR emekli maaşları 2023

Memur ve emekli maaşına yapılacak zam oranlarına ilişkin yapılan her açıklama yakından takip ediliyor. Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı oranında belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor. Aralık ayı enflasyonunun 3 Ocak 2022 Salı günü saat 10.00'da açıklandı.

Aralık ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18 yıllık yüzde 64,27 olarak gerçekleşti.

Memur ve memur emeklileri yüzde kaç zam alacak?

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verisinin ardından maaşlara yapılacak zam oranı da büyük oranda netleşti. Memur ve emeklilerin maaşlarına ilave bir refah payının da eklenmesi bekleniyor. Enflasyon verileri sonrası memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16,2 zam almaya hak kazandı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde kaç zam alacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,2 zam alacak.

SGK Bağkur 2023 maaşları

Emekli memura refah payı olacak mı?

Kasım ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte 5 aylık veriler ortaya çıktı. Buna göre; 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 14,04, enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise yüzde 15,04 oldu. TÜİK tarafından bugün açıklanacak olan enflasyon oranlarının ardından memur maaşlarına yapılacak zam oranı netlik kazanacak. Bu rakamlara refah payı da eklenmesi bekleniyor.

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En düşük işçi Bağkur maaşları

En düşük SGK ve Bağkur emekli maşı ne kadar 2023?

Şu anki maaş 3 bin 500 TL. En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının da yeni yılda artırılması bekleniyor. Bu rakam henüz belirlenmedi. Ancak beklentilere göre en düşük SGK ve Bağkur maaşları 5 bin 500 TL olması yönünde.

Emekli maaş zammı

2022’de emekli maaşına ne kadar zam yapıldı?

Ocak 2022 döneminde en düşük emekli maaşı için sosyal refah düzenlemesi devreye girdi. Yıllık enflasyonun yüzde 36,08 olduğu ortamda sosyal refah düzenlemesi ile en düşük emekli maaşı yüzde 66 yani 1.000 TL artışla 1.500'den 2.500 TL'ye yükseldi. Temmuz döneminde de benzer bir durum söz konusu olarak en düşük emekli maaşı 1.000 TL artışla 3.500 TL'ye çıkarıldı. Böylece en düşük emekli maaşı için toplam zam oranı yüzde 133 olarak enflasyonun çok üzerinde gerçekleşti.