Cumhuriyet altını fiyatı, altın yatırımı yapmak isteyenlerin yakından takip ettiği bir konudur. Altın piyasasındaki dalgalanmalar, döviz kuru ve ekonomik gelişmeler gibi faktörler, cumhuriyet altın fiyatını doğrudan etkiler.Güncel cumhuriyet altın fiyatını öğrenmek isteyenler Kapalıçarşı ve serbest piyasa altın fiyatlarını takip ediyor. Peki cumhuriyet altını ne kadar? İşte cumhuriyet altın fiyatları alış-satış tablosu.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altın fiyatı, altın piyasasındaki arz ve talep dengesine göre sürekli değişkenlik gösterir. 17 Kasım 2024 cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

Cumhuriyet altını alış fiyatı 19.341,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı 19.508,00 TL

Cumhuriyet altını nedir özellikleri neler üzerinde ne var?

Cumhuriyet altını, Türkiye Cumhuriyeti tarafından basılan ve 22 ayar olan bir altın türüdür. Genellikle “Ata Lira” veya “Ata Altını” olarak da bilinir. Ağırlığı 7.216 gram olan Cumhuriyet altını, hem yatırım hem de hediye amacıyla yaygın olarak kullanılır.

Cumhuriyet altını nasıl, üzerinde ne var?