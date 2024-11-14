Altın fiyatları ardı ardına kırdığı rekorlardan artık bir hayli uzaklaştı. ABD başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasıyla birlikte altının tahtı sallandı. Gram altın 3 bin 50 TL seviyelerinden 2 bin 820 liraya kadar geriledi. Peki altın neden düşüyor? Altın fiyatlarının düşüş nedeni nedir? İşte detaylar.
Tarihi zirvesinden yüzde 8 civarında geride seyreden gram altın yatırımcısını son haftalarda üzdü. ABD başkanlık seçimlerinin ardından altın fiyatlarında belirgin bir düşüş gözlemlenmiştir. Seçim sonuçlarının netleşmesiyle birlikte, yatırımcıların risk iştahında artış yaşanmış ve güvenli liman olarak görülen altına olan talep azalmıştır. Bu durum, altın fiyatlarının gerilemesine neden oldu.
Altın fiyatlarının düşüş nedeni nedir?
Bu düşüşlerin temel nedenleri arasında, seçim sonuçlarının belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla birlikte yatırımcıların daha riskli varlıklara yönelmesi ve ABD dolarının güçlenmesi sayılabilir.
Doların değer kazanması, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmuş ve fiyatların düşmesine katkıda bulunmuştur.
Altın fiyatları yükselecek mi?
Uzmanlar, altın fiyatlarındaki bu düşüşün geçici olabileceğini ve küresel ekonomideki belirsizlikler, enflasyon endişeleri ve jeopolitik risklerin artması durumunda altına olan talebin yeniden artabileceğini belirtmektedir.
Trump'ın savaşı bitireceğim söylemleri ve Trump sonrası kripto para borsasında son iki haftadır görülen rekorlar yatırımcının sarı metali bırakmasında etkili oldu. Yatırımcıların, altın fiyatlarındaki dalgalanmaları yakından takip etmeleri ve portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirmeleri önerilmektedir.