Tarihi zirvesinden yüzde 8 civarında geride seyreden gram altın yatırımcısını son haftalarda üzdü. ABD başkanlık seçimlerinin ardından altın fiyatlarında belirgin bir düşüş gözlemlenmiştir. Seçim sonuçlarının netleşmesiyle birlikte, yatırımcıların risk iştahında artış yaşanmış ve güvenli liman olarak görülen altına olan talep azalmıştır. Bu durum, altın fiyatlarının gerilemesine neden oldu.