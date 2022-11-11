100 m2 ev DASK ne kadar?

Konut fiyatları son yıllarda ciddi artışlar yaşadı. Sigorta şirketleri özel konut poliçe teminatlarını güncellerken, DASK poliçelerindeki teminatlar aynı kaldı. Türkiye Gazetesi’ndeki habere göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının DASK poliçesinde belirlediği metrekare birim maliyeti bin 508 lira. Buna göre 100 metrekare bir daire için deprem olması durumunda alınacak teminat 150 bin 800 lira. Yıllık DASK poliçesine ödenecek tutar ise 354 lira. Bugün en düşük konutun fiyatının 1 milyon olduğu bir ortamda DASK’ın vereceği en yüksek teminat tutarı olan 320 bin lira piyasa gerçeklerinin uzağında kalıyor.

DASk metrekare birim fiyatı ne kadar olursa zam yapılmayacak?

Konuyla ilgili olarak bakanlığın iki proje üzerinde çalışma yaptığı belirtilirken, sigorta şirketlerine de bu yönde bir yazı gönderildi. Sektör kulislerinde iki farklı alternatif üzerine çalışıldığı belirtiliyor. İlk olarak metrekare birim fiyatının bin 508 lira olarak kalmasını isteyenler için mecburi bir zam yapılmayacak. Şayet sigortalı kişi kendi konutunun daha yüksek olduğunu ekspertiz ile ispatlarsa bunun için alternatif bir seçenek sunulacak.

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DASK teminat yükseltme nasıl yapılır?

Burada da poliçe tutarının 700 lira olması bekleniyor. İstenirse yıllık 700 lira ödenerek teminatı 300 bin liraya yükseltmek mümkün olacak. Ancak sigortacılar bu düzenlemenin de yeterli olmadığını, özel konut poliçesindeki alternatiflerin çoğaltılması gerektiğini söylüyor.

DASK ne kadar ödeme yapıyor?

2000 yılından bu yana uygulanan Zorunlu Deprem Sigortası, Doğal Afet Kurumları (DASK) tarafından yapılıyor. DASK, bugün 10 milyon 300 bin konut poliçesine ulaştı. 2020’de zorlunlu deprem sigortası oranı yüzde 56, sigortalı konut sayısı 9,9 milyondu. 2021’de ise sigortalılık oranı yüzde 60’a yükseldi. DASK’ın kuruluşundan bu yana sigortalılara yaptığı ödeme toplamının 900 milyon TL. DASK bütçesinde biriken para ise 13 milyar TL’yi buldu.

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DASK poliçe bedeli nasıl hesaplanır?

DASK primi, “teminat tutarı*tarife fiyatı” formülü ile hesaplanır. Teminat tutarının hesaplanması ise “yapı tarzına göre tespit edilen metrekare birim maliyeti*dairenin brüt metrekaresi” formülü ile yapılır.

Sigorta bedelinin tespitinde, sigorta edilen meskenin yapı tarzı için Hazine Müsteşarlığınca yayımlanan "Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı"nda belirlenen metrekare bedeli ile aynı meskenin brüt yüzölçümünün (veya yaklaşık yüzölçümünün) çarpılması sonucu bulunan tutar esas alınır. Zorunlu Deprem Sigortası yapılan bir meskenin sigorta bedeli, her halde "Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı"nda belirlenen azami teminat tutarından çok olamaz.

Sigorta bina bedeli nasıl kontrol edilir?

Hasar anında sigorta bedelindeki eksiklik oranında eksik ödeme yapılır. Mesela kaba bir hesapla; 100 TL değerindeki bina 50 TL bedel ile sigortalanırsa 50/100= 0,50 0.50×50= 25 TL ödeme yapılır.

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DASK sigortası zorunlu mu?

DASK yaptırılması zorunlu bir sigorta olduğu için isteğe bağlı iptal edilemez. Eğer sigorta yaptırılırken yanlış bilgiler üzerine poliçe düzenlendiyse iptal edilmesi söz konusu olur.

DASK her yıl yenilenmezse ne olur?

Zorunlu deprem sigortası yenilenmezse, daha önceki DASK ödemeleri herhangi bir teminat sağlamıyor. DASK poliçesi yokken deprem olması ve konutta hasar oluşması durumunda ise tüm masrafların ev sahibi tarafından ödenmesi kaçınılmaz hâle geliyor.

DASK kira gelir vergisinden düşer mi?

Sigorta primi her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

Zorunlu Deprem Sigortası nerelere yapılır?

Belediye sınırları içinde kalan ve tapuya kayıtlı olan tüm konutlar için Zorunlu Deprem Sigortası yapılır. Mesken olarak inşa edilmiş binaların içinde yer alan ticarethane, dükkân, büro vb. olarak kullanılan yerler için de yapılabilir.

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Zorunlu Deprem Sigortasını yaptırmazsam ne olur?

Yeni Afet Sigortaları Kanunu’na göre, Zorunlu Deprem Sigortanız yoksa konutunuz ile ilgili tapu, elektrik ve su abonelik işlemlerini yaptıramazsınız.

DASK sigorta kapsamı nedir?

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler Zorunlu Deprem Sigortasına tabidir.

Bu sigorta ile, depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen yangın,

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infilak, tsunami (dev dalga) veya yer kaymasının sigortalı binalarda neden olacağı hasarlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler de dahil olmak üzere), sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından teminat altına alınmıştır.

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