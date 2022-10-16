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Nefis yemek tarifler: Demirhindi şerbeti nasıl yapılır?

Afrika, Asya ve Latin Amerika mutfaklarında yemeklere verdiği ekşi tadı ve koyu rengi ile yer almaktadır. Bir süre (2-3 saat) ılık suda bekletilince yumuşayan ve kullanımı kolaylaştığı gibi siyaha yakın bir renk veren Demir hindi baharatının suyu sınırlı ölçüde kullanılır. Osmanlı saray mutfağında şerbetlerde ve yemeklerde kullanılmıştır. Demir hindi şerbeti, kullanımı için kısık ateşte 2-3 saat kaynatmak ve bazı dinlendirme ve ayrıştırma işlemleri gerekir. İşte Demirhindi nedir, nasıl tüketilir, faydaları neler neye iyi gelir? sorusunun cevabına ilişkin haberin detayları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Demirhindi nedir, nasıl tüketilir, faydaları neler neye iyi gelir?
Demirhingi nedir, nasıl kullanılır, faydaları neler?

Demirhindi, baklagiller (Fabaceae) familyasından Afrika kökenli olmakla birlikte öteden beri bütün tropikal ülkelerde, özellikle de Hindistan ve Mısır'da yetiştirilen ağaç türü.

Demirhindi nedir?

Demirhindi, 20-25 m boyunda büyük bir ağaçtır. Çiçekleri, dalların ucunda sarı ya da kırmızımsı salkımlar halinde bulunur. Yaprakları yem olarak kullanıldığı gibi kaynatılarak içilen suyu solucan düşürücü olarak da kullanılır. Meyveleri yenebilir ve iç yumuşatıcıdır; ayrıca reçel ve içit yapımında da yararlanabilir.

Demirhindi
Demirhindi

Demirhindi nerelerde kullanılır?

Demirhindi ağacının olgunlaşmış meyveleri baharat olarak kullanılır. Tadı ekşi olan bu baharat çok besleyicidir. Birçok yemeğe, salatalara, çorbalara, turşulara katılır. Üzerine toz şeker serpiştirilerek çiğ olarak da tüketilebilir. Ayrıca içki üretiminde, reçel ve şerbet yapımında da kullanılır.

Demirhindi meyvesinin müshil ve iç yumuşatıcı bir etkisi vardır. Tahriş edici olmadığından tehlikesizce ve kolaylıkla kullanılabilir. 20-60 gramı müshil etkisi gösterir.

Demirhindi macunu nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Çoğu zaman macun halinde alınır ve demirhindi macunu yapmak için 3 gr papatya tozu, 30 gr sinameki, 50 gr demirhindi yeterince şeker şurubuyla karıştırılır.

Demirhingi şerbeti
Demirhingi şerbeti

Demirhindi şerbeti nasıl yapılır?

  • Demir hindi Asya ülkelerinde çoğunlukta yemeklerde kullanılır. Bir süre (2-3 saat) ılık suda bekletilince yumuşayan ve kullanımı kolaylaştığı gibi siyaha yakın bir renk veren Demir hindi baharatının suyu sınırlı ölçüde kullanılır. Osmanlı saray mutfağında şerbetlerde ve yemeklerde kullanılmıştır. Şerbetlerde ve şuruplarda (demir hindi şerbeti) kullanımı için uzun süre (kısık ateşte 2-3 saat) kaynatmak ve bazı dinlendirme ve ayrıştırma işlemleri gerekir. En çok kullanılan ülke mutfakları ise Arap ülkeleri ve Asya ülkeleridir. Şerbet yapımında Osmanlı şerbetleri en çok kullanıldığı ülke ise Türkiyedir.

Demirhindi şerbetinin faydaları neler?

  • Soğutularak boğaz ve ağız gargarası olarak kullanılabilen demirhindi şerbeti kan şekerini dengeliyor, mide asitini azaltıyor, yağ yakıyor, enerji veriyor, kabızlığa iyi geliyor, kolesterol, bronşit ve kalp hastalığı risklerini azalttığı da düşünülüyor.

Demirhindi şerbeti nasıl hazırlanır?

  1. Demirhindi şerbetini evinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Şerbeti şifa niyetine tüketmek istiyorsanız, şeker miktarına çok dikkat etmelisiniz, hatta şeker yerine bal ve pekmez kullanabilirsiniz.
  2. Aktarlarda satılan 170 gram demirhindi meyvesinin kabuklarını soyup 2 litre suyun içerisinde bir gece bekletin. Yumuşayıp rengi değişen demirhindilerin üzerine, 1 çubuk tarçın, 1 adet zencefil, 1 adet zerdeçal, 3 adet (kabuksuz) kakule gibi baharatları ekleyin.
  3. Üzerine 2 yemek kaşığı bal veya pekmez ekleyin. Beyaz şeker yerine 2 kaşık esmer şeker de kullanabilirsiniz. Tüm malzemeleri bir saat kaynatın. Malzemeleri süzdükten sonra dolapta soğutarak günde 1 bardak tüketebilirsiniz.

Demirhindi
Demirhindi

Demirhindi hangi hastalıklara iyi gelir?

  1. Demirhindi çok güçlü bir antioksidandır.
  2. Bir kase demirhindi, günlük magnezyum ihtiyacının %28'ini karşılar.
  3. Kötü kolesterol oranlarını düşürür, kan basıncını düzenler.
  4. Sindirim sistemi için oldukça faydalıdır ve kabızlığa faydalıdır.
  5. Cilt tedavilerinde kullanılır.

Demirhindi de hangi vitaminler var?

Demirhindi Faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da sık sık dile getirilmektedir çünkü Demirhindinin içinde A, B1, B2, B3, B5 , B6 ve C vitaminlerinin yanı sıra potasyum, kalsiyum, pektin, demir, sodyum, magnezyum, fosfor gibi mineraller bol miktarda bulunur.

Demirhindi karaciğeri temizler mi?

  • Karaciğeri en çok temizleyen ve karaciğeri hızlı bir şekilde gençleştiren en önemli bitki demirhindi bitkisidir. Bu bitki aynı zamanda sinir sistemini korur ve safra kesesi ile ilgili problemleri çözmeye yardım eder.1

Demirhindi kansızlığa iyi gelir mi?

İçeriğinde bulunan bu baharatlar sebebiyle; demir eksikliğinden kansızlığa, böbrekleri çalıştırmasından kabızlığa, gripten vücut direncinin arttırılmasına kadar birçok fayda sağlıyor.

Demirhindi kilo aldırır mı?

  • Özellikle şerbet şeklinde içilmesi yoğun şeker içeriği nedeniyle kilo almanıza neden olabilir. Bu yüzden kullanım konusunda dikkatli olmanız gerekecektir. Demirhindi'nin besin değerleri, 100 gram için 239 kalori, 62.5 karbonhidrat, 2,80 protein, 5.10 gram da diyet lifi olmaktadır.

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