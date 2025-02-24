Denizli'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların merak edeceği iftar saatleri belli oldu. Mübarek Ramazan ayı, 1 Mart Cumartesi günü başlayacak ve 29 Mart 2025 Cumartesi günü sona erecek. Ramazan ayı Müslümanlar için iftar saatlerinin bekleyeceği heyecan dolu olacak. Denizli akşam ezanı, akşam namazı ve Denizli namaz vakitleri haberimizde.

Denizli iftar saati kaçta, ezan kaçta okunacak?

Denizli imsak, sahur ve iftar vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2025 Denizli namaz vakitleri ve Denizli imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

Denizli İmsakiyesi 2025

Ramazan ne zaman, hangi gün başlıyor 2025?

Bu yıl Ramazan ayı, 1 Mart 2025 Cumartesi ve 29 Mart 2025 Cumartesi günü sona erecek. İlk gün olan Pazartesi, Müslümanlar için iftar saatlerini bekleyeceği heyecan dolu bir gün olacak. Oruç ibadeti, 29 Mart 2025 Cumartesi gününe kadar devam edecek, bu süre içinde Müslümanlar tuttukları oruçlarla manevi bir arınma sürecinden geçecekler.

İlk iftar ne zaman 2025?

2025 yılının Ramazan ayının ilk teravih namazı 29 Şubat Cuma günü, yatsı namazını müteakiben camilerde kılınacak.

Ardından ramazanın ilk orucu için gece sahura kalkılacak ve ertesi gün ilk iftar yapılacak.

Denizli'de ilk iftar saat kaçta 2025?

Denizli'de Ramazan ayının ilk iftarı, 1 Mart Cumartesi günü saat 19:04'de akşam ezanının okunmasıyla birlikte gerçekleşecek. Bu zaman diliminde ilk oruç da açılmış olacak.

Denizli'de ilk teravih namazı ne zaman 2025?

Denizli'de 29 Şubat Cuma günü yatsı ezanı 20:19'de okunacak. Buna göre; teravih namazı da yatsı namazının farzının ardından kılınmaya başlanacak.

Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün 2025?

2025 yılında Ramazan Bayramı günleri şöyle olacak:

29 Mart 2025 Cumartesi (Arife Günü Yarım Gün Resmi Tatil)

30 Mart 2025 Pazar (1. Bayram Günü Resmi Tatil)

31 Nisan 2025 Pazartesi (2. Bayram Günü Resmi Tatil)

1 Nisan 2025 Salı (3. Bayram Günü Resmi Tatil)

Denizli'nin Tarihi

Denizli, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan bir şehirdir. Antik çağlardan itibaren Lidyalılar, Persler, Romalılar ve Bizanslılar gibi çeşitli medeniyetlerin etkisi altında kalmıştır. Özellikle Roma döneminde önemli bir şehir olmuş ve termal kaynaklarıyla ünlü hale gelmiştir.

Denizli'nin Coğrafi Konumu

Denizli, Türkiye'nin Ege Bölgesi'nin iç kesimlerinde yer alır. Muğla, Aydın, Afyonkarahisar ve Burdur gibi illerle komşudur. Büyük Menderes Nehri'nin kıyısında bulunan Denizli, tarım ve tekstil sektörü için önemli bir konuma sahiptir.

Denizli'nin Nüfusu

Denizli, Türkiye'nin önemli şehirlerinden biridir ve nüfusu sürekli olarak artış göstermektedir. 2022 itibarıyla nüfusu 1 milyonun üzerindedir. Şehir, tarım, tekstil, mermer ve turizm gibi çeşitli sektörlerde faaliyet göstermektedir.

Denizli'nin Posta Kodu

Denizli'nin posta kodu 20XXX'dir. Denizli'nin farklı bölgeleri ve mahalleleri için özel posta kodları bulunmaktadır.







