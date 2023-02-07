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Kan bağışı nerede yapılır? Kızılay kan bağışı noktaları

Kan bağışı şartları bugün meydana gelen iki büyük depremin ardından gündeme geldi. Kızılay, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından kan bağışı için çağrıda bulundu. Kan bağışı nereden yapılır? Kimler kan bağışında bulunabilir? Kızılay kan bağışı noktaları haberimizde.

14:35 . 7/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Kızılay kan bağışı

Kızılay kan bağışı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, kan bağışı çağrısında bulundu. Bölgeye ilk etap sevkiyat için ulusal kan stoklarının mevcut olduğu ancak ilerleyen saatlerde olabilecek ilave ihtiyaçlar için bağışların önemi belirtilmişti. Peki, Kızılay kan bağışı nasıl yapılır, bağış noktaları nerede, kimler kan verebilir? İşte tüm detaylar.

KIZILAY'A KAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

18-65 yaş aralığında 50 kilogramın üzerindeki her sağlıklı birey kan bağışçısı adayı olabilir. (19 yaşından gün almak, 65'ini doldurmamak gerekir.)

İlk kez kan bağışında bulunacaklar için üst yaş sınırı: 61 yaşından gün almamış olmalı. Düzenli kan bağışçıları için üst yaş sınırı 65 yaşını doldurduktan, 70 yaşından gün alana kadar kan bağış merkezi doktorunun onayı olmak şartıyla yılda en fazla 1 kez olmak üzere kan bağışlayabilir. Size en yakın kan bağışı merkezi, kan alma birimi ya da kan bağışı kampanyamızı görmek için lütfen tıklayınız. Kayıt, muayene, kan bağışı ve ikram işlemleri yaklaşık 30-35 dk. sürmektedir.

KIZILAY'DAN KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

Kınık, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Deprem bölgesine ilave kan ve kan ürünleri sevkiyatı yapıyoruz. Bölge Kan Bankalarımızda ilk etap sevkiyat için Ulusal Kan Stoklarımız mevcuttur ancak ilerleyen saatlerde olabilecek ilave ihtiyaçlar için vatandaşlarımızı gün içinde tüm Türkiye'de kan bağışına davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.


KAN BAĞIŞI ŞARTLARI NEDİR?

18-65 yaş aralığında 50 kilogramın üzerindeki her sağlıklı birey kan bağışçısı adayı olabilir. (19 yaşından gün almak, 65’ini doldurmamak gerekir.) İlk kez kan bağışında bulunacaklar için üst yaş sınırı: 61 yaşından gün almamış olmalı. Düzenli kan bağışçıları için üst yaş sınırı 65 yaşını doldurduktan, 70 yaşından gün alana kadar kan bağış merkezi doktorunun onayı olmak şartıyla yılda en fazla 1 kez olmak üzere kan bağışlayabilir.



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