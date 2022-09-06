Özgün Borsada devre kesici nedir?
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Borsada devre kesici nedir?

3.408 puan ile güne rekorla başlayan ve ilk işlem saatinde yüzde 2,7 primli fiyatlanan BIST 100 endeksi, öğle öncesinde ani düşüş gördü. Hızlı satışlar nedeniyle 100’e yakın hissede devre kesici uygulandı. Peki devre kesici nedir? Neden uygulanır? Ne kadar sürer? İşte tüm soruların cevapları…

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Devre kesici neden yapılır? Süresi ne kadar?
Borsa İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,02 azalışla 3.357,77 puana geriledi. Endeks, saat 13.00 itibariyle önceki kapanışa göre 0,59 puan değer kaybetti.

BORSADA DEVRE KESİCİ NEDİR?

Yatırımcıların belirlenen sınırları aşan fiyat dalgalanmalarından negatif etkilenmemesi için piyasaya rahatlama imkanı sağlayan bir sigorta sistemi olan devre kesici, 2015 yılında Borsa İstanbul tarafından hayata geçirilmiştir.

BORSA KESİCİ NEDEN UYGULANIR?

Borsada fiyat değişimleri dolayısıyla devreye giren ve spekülatif atakların önlenmesi ile bu sistem sayesinde yatırımcıların sermayeleri güvence altına alınır.

BORSA KESİCİ NASIL ÇALIŞIR?

Borsada devre kesici uygulaması manuel müdahale gerektirmez, otomatik olarak devreye girer ve fiyat değişiminin eşik değeri aşması durumunda işlemleri geçici süreliğine durdurur.

BORSA KESİCİ SÜRESİ NE KADAR?

Devre kesici uygulaması yıldız pazarda yüzde 10, ana pazarda yüzde 7,5, alt pazarda ise yüzde 5 oranında tetiklenir. Emir toplama süresi ise yıldız pazarda 5, ana pazar ve alt pazarda 15 dakikadır. Devre kesici sonrası eşleştirme süresi ise yıldız pazar ve ana pazarda 2, alt pazarda ise 15 dakikadır.

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