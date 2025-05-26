DGS 2025 BAŞVURU TARİHLERİ: DGS başvuruları ne zaman, hangi tarihte bitecek?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvurular sürerken, lisans tamamlama hedefi olan ön lisans mezunları için kritik süreç işlemeye devam ediyor. 2025 DGS takviminin açıklanmasının ardından sınavla ilgili detaylar netleşirken, adaylar hem başvuru tarihini hem de sınavla ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. Başvuruların sona ereceği tarihe kısa bir süre kala, lisans eğitimi planlayan binlerce kişi ÖSYM sistemine akın ediyor.