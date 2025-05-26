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DGS 2025 BAŞVURU TARİHLERİ: DGS başvuruları ne zaman, hangi tarihte bitecek?

DGS 2025 BAŞVURU TARİHLERİ: DGS başvuruları ne zaman, hangi tarihte bitecek?

12:0126/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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DGS başvuruları ne zaman bitecek?
DGS başvuruları ne zaman bitecek?

2025 yılı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları devam ederken, ön lisans mezunları lisans eğitimi hayalini gerçekleştirmek için son günleri kaçırmamaya çalışıyor. ÖSYM tarafından organize edilen sınavla, meslek yüksekokulu ve açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan adaylar lisans bölümlerine geçiş hakkı kazanabilecek. Başvuru sürecinin tamamlanmasına kısa bir süre kala, sınava katılmak isteyen adaylar başvuru tarihlerini ve gerekli belgeleri araştırıyor. Hem örgün hem açık öğretim fırsatlarını değerlendirmek isteyen binlerce aday, başvuru sürecine yoğun ilgi gösteriyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvurular sürerken, lisans tamamlama hedefi olan ön lisans mezunları için kritik süreç işlemeye devam ediyor. 2025 DGS takviminin açıklanmasının ardından sınavla ilgili detaylar netleşirken, adaylar hem başvuru tarihini hem de sınavla ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. Başvuruların sona ereceği tarihe kısa bir süre kala, lisans eğitimi planlayan binlerce kişi ÖSYM sistemine akın ediyor.

21 Mayıs 2025 tarihinde başlayan 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları, 2 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 23:59'da sona erecek. Geç başvurular ise 13 Haziran 2025 Cuma günü saat 23:59'a kadar alınacak.

DGS BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Adaylar, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından başvurularını yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2025-DGS başvuru kılavuzundan ulaşılabiliyor.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ

DGS başvuru ücreti, 950 TL olarak belirlendi. Geç başvurularda ise bu ücret yüzde 50 artışla ödenecek.

Adaylar, sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.

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