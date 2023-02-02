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2023 DGS sınavı ne zaman?

2023 DGS sınav takvimi adayların gündeminde. Eğitimine iki yıllık önlisans ardından dört yıllık lisans programında devam ettirmek isteyen öğrenci adaylarını katılım gösterdiği Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tarihi ÖSYM tarafından açıklandı. DGS sınavı 16 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak. Peki, 2023 DGS başvuruları ne zaman başlayacak?

16:16 . 2/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
DGS ne zaman 2023 DGS sınav başvuruları

DGS ne zaman 2023 DGS sınav başvuruları

Eğitimine önlisansın ardından 4 yıllık lisans programlarında devam ettirmek isteyenler merak ettiği konuların başında DGS başvuru tarihi ne zaman sorusu geliyor. ÖSYM tarafından düzenlenen DGS sınavına yönelik araştırmalar yeni yıla az süre kala hız kazandı.

DGS 2023 sınavı ne zaman?

ÖSYM'nin ilk yayımladığı sınav takviminde değişiklik olmazsa, yeni yılda DGS sınavı 16 Temmuz 2023’de yapılacak.

2023 DGS başvurusu ne zaman?

DGS başvuruları 5 Mayıs 5 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacak.

ÖSYM DGS

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 DGS sonuçları da 11 Ağustos 2023’de açıklanacak.

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DGS nedir?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.

Sınavda uygulanmakta olan testin genel amacı, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sözel ve sayısal içerikli akıl yürütme becerilerinin ölçülmesidir. Dikey Geçiş Sınavının (DGS) soru sayıları ise 60 sayısal 60 sözel olmak üzere toplamda 120 sorudur. Dikey Geçiş Sınavının (DGS) süresi 140 dakika olarak belirlenmiştir. Her iki bölüm içinde 10'ar tane mantık sorusu bulunmaktadır. Bu amaçla hazırlanan sorular, ön lisans programlarında öğrenilen bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmamaktadır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri düzeyde olmaktadır. Sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürmekle beraber, yanlışlar ilgili bölümün doğrularını götürmektedir.


#dgs
#ÖSYM
#2023 dgs başvurusu
12 dakika önce
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2023 DGS sınavı ne zaman?
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