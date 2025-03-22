DGS sınav ve başvuru tarihleri belli oldu! DGS 2025 ne zaman?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimine göre, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 20 Temmuz 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. İki yıllık ön lisans programlarından dört yıllık lisans programlarına geçiş yapmak isteyen adaylar için kritik öneme sahip olan sınavın sonuçları ise 11 Eylül 2025’te açıklanacak. DGS başvurularının hangi tarihlerde alınacağına dair ÖSYM’nin duyurusu beklenirken, sınava katılmak isteyen adayların resmi açıklamaları takip etmesi gerekiyor. Başvuru süreci ve sınav detayları ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak.

2025 DGS NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılına ait sınav takvimini açıkladı. Buna göre, Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 20 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

DGS SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?

DGS 2025 başvuruları 21 Mayıs 2 Haziran tarihlerinde alınacak.

DGS PUAN HESAPLAMA

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) puan hesaplama süreci, adayların sayısal ve sözel testlerde elde ettiği standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) dikkate alınarak gerçekleştirilir.

Adayların DGS puanlarının hesaplanabilmesi için hem sayısal hem de sözel testlerden en az 1 ham puan almaları gerekmektedir. Her iki testten de en az 1 ham puan alamayan adayların puan hesaplaması yapılmaz.