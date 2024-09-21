"DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? DGS tercih sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) 2024-DGS tercih sonuçlarını ne zaman adayların erişimine açacağı araştırılıyor. Açıklanan sonuçlara göre lisans bölümlerine devam edecek öğrenciler, araştırmalarına hız verdi. İşte, 2024 DGS tercih sonuçlarına ilişkin ayrıntılar...