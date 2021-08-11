DGS tercihleri ne zaman başlayacak? DGS tercih kılavuzu 2021

DGS tercihleri yapılırken yararlanılacak kontenjan bilgileri ise DGS tercih kılavuzu ile paylaşılacak. Peki, 2021 DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz yıl DGS tercih işlemleri 25 Eylül-2 Ekim arasında alınmaya başlanmıştı. Bu yıl ise DGS tercihlerinin yapılacağı tarih henüz belli olmadı.

Geçtiğimiz dönemlerde tercihlerin yapıldığı tarih dikkate alındığında, DGS tercihlerinin Eylül ayında yapılması bekleniyor.

DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

DGS tercih kılavuzu da ÖSYM tarafından yayınlanmadı. DGS tercih kılavuzu, tercihler başlamadan önce ÖSYM tarafından erişime açılacak.

DGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR 2021?

Dikey Geçiş Sınavında bir öğrencinin 30 tercih hakkı bulunmaktadır.

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2021 DGS KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI 2021

DGS tercih işlemlerinin kısa bir süre içinde başlaması bekleniyor. Tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve taban puanları da henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından tercih sürecinde yayımlanacak DGS kılavuzu ile birlikte başarı sıralaması ve bölümlerin taban puanları belli olacak.