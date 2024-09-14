"DGS tercihleri ne zaman, başvuru kılavuzu yayımlandı mı 2024? DGS tercih ekranı ne zaman açılacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından 2024 DGS tercihleri yapılmaya başlanacak. Tercihler ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sayfası ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapılacak.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024 DGS tercih süreci öncesi geri sayım da başlayacak. 2024 Dikey Geçiş Sınavı DGS tercih tarihleri henüz belli olmadı. Tercih tarihlerinin alınacağı tarihin belli olmasının ardından sizlerle paylaşacağız.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak açıklanacak tarihte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.

DGS SONUÇLARI 2024 AÇIKLANDI

30 Haziran 2024 tarihinde uygulanan 2024 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2024-DGS) değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına 10 Eylül 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecekler.

DGS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?