Özgün MBSTS sonuçları açıklandı 2021 ÖSYM giriş ile DİB MBSTS sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
ÖZGÜN HABERLER

MBSTS sonuçları açıklandı! 2021 ÖSYM giriş ile DİB MBSTS sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

MBSTS sonuçları için ÖSYM erişimi son dakika duyurdu. Açılımı Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı olan DİB MBSTS sonuçları açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarında yer almak isteyenlerin katıldığı sınav 27 Şubat 2021 tarihinde yapılmıştı. Sınava girenler, https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ÖSYM giriş yaparak DİB MBSTS sonuçları sorgulama işlemlerini yapabilir.

Haber Merkezi Yeni Şafak
DİB MBSTS sonuçları açıklandı! ÖSYM giriş ile MBSTS sınav sonucu sorgulama nasıl yapılır?
DİB MBSTS sonuçları açıklandı! ÖSYM giriş ile MBSTS sınav sonucu sorgulama nasıl yapılır?

Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarında yer almak isteyenlerin katıldığı MBSTS sınav sonucu ÖSYM tarafından son dakika açıklandı. DİB MBSTS sonuçları sorgulama ekranı için https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ÖSYM giriş işlemleri yaparak sınav sonucu erişimine ulaşılır.

ÖSYM GİRİŞ İLE DİB MBSTS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN.

MBSTS SONUCU NASIL SORGULANIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’na giren adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden veya mobil uygulamalarından ÖSYM giriş yaparak, MBSTS sonucu sorgulama işlemlerini yapabilirler.

MBSTS NEDİR?

MBSTS, Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’nın kısa adıdır.

Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin 23. Maddesi uyarınca görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek ve mesleki bakımdan göreve en iyi şekilde hazır bulunmalarını sağlamak, kariyer basamaklarında kriter olarak değerlendirmek ayrıca;

1. Görev (müktesebi olup başka unvanlarda görev yapan personel) veya görev yerlerini değiştirmek isteyen cami görevlileri,

2. Yurtdışına din görevlisi olarak gitmek isteyenler,

3. Hac ve umre hizmetlerinde (Müftü, Vaiz ve Eğitim Görevlileri hariç) din görevlisi olarak görevlendirileceklere yönelik (4/B statüsünde çalışan sözleşmeli personel dahil) Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) yapılır.

Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin 6'ncı maddesinin 1'inici fıkrasında “Görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek ve mesleki bakımdan göreve iyi şekilde hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla yılda bir Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) yapılabilir.

Abone Ol Google News
Koronavirüs hayatını kararttı

Koronavirüs hayatını kararttı

"Böyle bir şeyin geleceği hiç aklıma gelmezdi."
Diyarbakır annelerinin adını anmıyor

Diyarbakır annelerinin adını anmıyor

​ABD Dışişleri Bakanlığı ödüle layık görmüştü.
Kaçacakyerleri kalmadı

Hakurk ve Kandil'de 25 terörist etkisiz hale getirildi.

​Beş sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi

Yine her şeyi unuttu

Yine her şeyi unuttu

​Savunma Bakanı'nın ismini söyleyemedi.
Yüzünü kapüşonla örttüm

Yüzünü kapüşonla örttüm

​10 yaşındaki oğlunu öldüren adamın ifadesi ortaya çıktı.

Günde 10 bin test yapılıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.