MBSTS sonuçları açıklandı! 2021 ÖSYM giriş ile DİB MBSTS sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

DİB MBSTS sonuçları açıklandı! ÖSYM giriş ile MBSTS sınav sonucu sorgulama nasıl yapılır?

Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarında yer almak isteyenlerin katıldığı MBSTS sınav sonucu ÖSYM tarafından son dakika açıklandı. DİB MBSTS sonuçları sorgulama ekranı için https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ÖSYM giriş işlemleri yaparak sınav sonucu erişimine ulaşılır.

ÖSYM GİRİŞ İLE DİB MBSTS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN.

MBSTS SONUCU NASIL SORGULANIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’na giren adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden veya mobil uygulamalarından ÖSYM giriş yaparak, MBSTS sonucu sorgulama işlemlerini yapabilirler.

MBSTS NEDİR?

MBSTS, Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’nın kısa adıdır.

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Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin 23. Maddesi uyarınca görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek ve mesleki bakımdan göreve en iyi şekilde hazır bulunmalarını sağlamak, kariyer basamaklarında kriter olarak değerlendirmek ayrıca;

1. Görev (müktesebi olup başka unvanlarda görev yapan personel) veya görev yerlerini değiştirmek isteyen cami görevlileri,

2. Yurtdışına din görevlisi olarak gitmek isteyenler,

3. Hac ve umre hizmetlerinde (Müftü, Vaiz ve Eğitim Görevlileri hariç) din görevlisi olarak görevlendirileceklere yönelik (4/B statüsünde çalışan sözleşmeli personel dahil) Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) yapılır.

Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin 6'ncı maddesinin 1'inici fıkrasında “Görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek ve mesleki bakımdan göreve iyi şekilde hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla yılda bir Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) yapılabilir.