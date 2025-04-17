Dijital Mecralar Komisyonu, telif haklarıyla ilgili yaşanan dijital sorunlara çözüm getirmeyi hedefleyen bu yasa düzenlemesinin, TBMM tatile girmeden yasalaşmasını planlıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Dijital Telif Yasası'nın Haziran ayında yasalaşacağını ifade etti.

Bu düzenleme, özellikle dijital yayıncılık, içerik üreticileri ve medya organları için büyük önem taşıyor. Telif haklarının dijital platformlarda korunması adına atılacak bu adım, sektörde yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.