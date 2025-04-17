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Dijital Telif Yasası'nda tarih belli oldu mu? Taslak tamamlandı mı?

Dijital Telif Yasası'nda tarih belli oldu mu? Taslak tamamlandı mı?

15:4117/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Dijital Telif Yasası ne zaman TBMM'den geçecek?
Dijital Telif Yasası ne zaman TBMM'den geçecek?

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, uzun süredir üzerinde çalıştığı Dijital Telif Yasası ile ilgili hazırlıklarda sona yaklaştı. Kamu kurumları arasında gerçekleştirilecek son toplantının ardından yasa taslağı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak.

DİJİTAL TELİF YASASI HAZİRAN’DA TBMM’DEN GEÇECEK

Dijital Mecralar Komisyonu, telif haklarıyla ilgili yaşanan dijital sorunlara çözüm getirmeyi hedefleyen bu yasa düzenlemesinin, TBMM tatile girmeden yasalaşmasını planlıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Dijital Telif Yasası'nın Haziran ayında yasalaşacağını ifade etti.



DİJİTAL TELİF YASASININ ÖNEMİ NEDİR?

Bu düzenleme, özellikle dijital yayıncılık, içerik üreticileri ve medya organları için büyük önem taşıyor. Telif haklarının dijital platformlarda korunması adına atılacak bu adım, sektörde yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.






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