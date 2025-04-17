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Vergi affı çıkacak mı, yeniden borç yapılandırma olacak mı? Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan net açıklama geldi

Vergi affı çıkacak mı, yeniden borç yapılandırma olacak mı? Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan net açıklama geldi

15:2117/04/2025, Perşembe
G: 17/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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<p>Vergi affı düzenlemesi gelecek mi?</p>
Vergi affı düzenlemesi gelecek mi?

Küçük işletmeler, Bağ-Kur'lular ve SGK prim borcu olanlar vergi affı ve yeniden borç yapılandırma düzenlemesinin olup olmadığını merak ediyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı 'Vergi affı' ve 'yeni yapılandırma paketi' ile ilişkili haberlere yönelik açıklama yaptı. Peki vergi affı olacak mı, yeni yapılandırma var mı? İşte detaylar.

Vergi affı çıkacak mı iddiası gündemde öne çıkan konulardan biri olmaya devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan gelen açıklama vergi affı ve yeni yapılandırma paketi hakkında çıkan haberlere yanıt oldu. Peki vergi affı ve yeni yapılandırma mı geliyor?

Vergi affı çıkacak mı, yeni yapılandırma paketi gelecek mi?

Vergi affı ve yeni yapılandırma paketi iddialarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan önemli bir açıklama geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "vergi affı ve yeniden yapılandırma paketi çıkarılacağına" ilişkin iddialara yanıt verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bugün bazı yayın organlarında yer bulan 'vergi affı' ve 'yeni yapılandırma paketi' ile ilişkili haberlerin içeriği tamamen yalandır.

Bakanlık olarak bu konuda herhangi bir çalışmamız bulunmamaktadır. Söz konusu haber masa başında uydurulmuş, tamamen asılsız ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir içerikten ibarettir. Vatandaşlarımızdan, yalnızca Bakanlığımızın resmi kanallarından yapılan açıklamalara itibar etmelerini önemle rica ederiz."

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

#Vergi affı
#yeniden borç yapılandırma
#Hazine ve Maliye Bakanlığı
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