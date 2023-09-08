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DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2023 takvimine göre sonuç tarihi

DGS tercih sonuçları 2023 için tüm dikkatler ÖSYM açıklamasına çevrildi. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) tercih başvuruları 5 Eylül'de sona erdi. DGS tercih değerlendirmelerini yapacak olan ÖSYM, üniversitelerdeki DGS kontenjanlarına göre öğrenci yerleştirmesi yapacak. Peki, 2023-DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? İşte, DGS yerleştirme sonuç tarihi

09:56 . 8/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
DGS tercih sonuçları

DGS tercih sonuçları

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 29 Ağustos'ta başlatılan DGS tercihleri 5 Eylül'de sona erdi. DGS tercih işlemlerini tamamlayan adaylar ise tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, 2023 DGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS tercih sonuçları için ÖSYM tarafından tarih bilgisi paylaşılmadı ancak geçtiğimiz yıl tercih süreci 1 Eylül günü bitmiş, tercih sonuçları ise 6 gün sonra 7 Eylül günü açıklanmıştı.

Geçtiğimiz senenin tarihleri baz alındığında 2023 yılında DGS tercih sonuçlarının 11 Eylül Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Sonuç açıklandığı an ÖSYM’nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.

DGS KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS tercih sonuçlarına göre bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri için tarihler ÖSYM tarafından yapılacak duyuru sonrasında belli olacak.

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.


ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?
ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM şifre alma sınav başvurusu, sınav giriş belgesi almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM tarafından adayların sınav başvurularını, sonuçlarını ve diğer işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bir sistemdir. Sisteme, ÖSYM'nin web sitesinden veya ÖSYM'nin mobil uygulamasından giriş yapılabilmektedir. ÖSYM sınav tercihleri, sınav giriş belgesi ile sınava ilişkin tüm bilgiler ÖSYM AİS üzerinden yapılmakta. ÖSYM sınavlarına ilk kez katılacak adaylar AİS girişi yapabilmek için ÖSYM AİS giriş şifresi almak gerekiyor. Peki ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır ilk şifre nasıl değiştirilir? AİS’e e devlet ile girilir mi? ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? İşte ÖSYM şifre alma ve değiştirme haberinin detayları.


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#dgs tercih sonuçları
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