DGS tercih sonuçları
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 29 Ağustos'ta başlatılan DGS tercihleri 5 Eylül'de sona erdi. DGS tercih işlemlerini tamamlayan adaylar ise tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, 2023 DGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS tercih sonuçları için ÖSYM tarafından tarih bilgisi paylaşılmadı ancak geçtiğimiz yıl tercih süreci 1 Eylül günü bitmiş, tercih sonuçları ise 6 gün sonra 7 Eylül günü açıklanmıştı.
Geçtiğimiz senenin tarihleri baz alındığında 2023 yılında DGS tercih sonuçlarının 11 Eylül Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.
DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
Sonuç açıklandığı an ÖSYM’nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.
DGS KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
DGS tercih sonuçlarına göre bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri için tarihler ÖSYM tarafından yapılacak duyuru sonrasında belli olacak.
E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.