ALES sınavı 20 Ağustos 2023 tarihinde uygulandı. Akademik kariyer hedefleyen adaylar için önemli bir adım olan ALES sınavı, ÖSYM tarafından düzenleniyor. ALES sınavında adaylara toplamda 100 soruluk bir sınav uygulanaıyor ve bu sorular sayısal ve sözel testlerden oluşuyor. Bu yıl binlerce adayın katıldığı ALES/2 sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES puan hesaplama nasıl yapılır? İşte 2023 ÖSYM ALES sonuç tarihi ve diğer detaylar...