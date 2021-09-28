Dini günler takvimi: 2022 Resmi tatiller ne zaman?

2022 yılında hangi günler tatil, özel günlerin tarihleri belli oldu. Peki, 2022’de kaç gün tatil olacak? 2022 resmi tatilleri hangi güne denk geliyor? İşte takvime göre resmi tatil günleri…

2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, kandil günleri İslam alemi için önemli dini günlerdendir. 2022 dılı dini günler takvimi şöyledir:

2 Şubat Çarşamba : ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

3 Şubat Perşembe : REGAİB KANDİLİ

27 Şubat Pazar: MİRAC KANDİLİ

17 Mart Perşembe: BERAT KANDİLİ

REKLAM

2 Nisan Cumartesi: RAMAZAN BAŞLANGICI

27 Nisan Çarşamba: KADİR GECESİ

1 Mayıs Pazar: AREFE

2 Mayıs Pazartesi: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

3 Mayıs Salı: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

4 Mayıs Çarşamba: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

8 Temmuz Cuma: AREFE

9 Temmuz Cumartesi: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

10 Temmuz Pazar: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

11 Temmuz Pazartesi: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

12 Temmuz Salı: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

REKLAM

30 Temmuz Cumartesi: HİCRİ YILBAŞI

8 Ağustos Pazartesi: AŞURE GÜNÜ

7 Ekim Cuma: MEVLİD KANDİLİ

2022 RESMİ GÜNLER TAKVİMİ

Türkiye'deki resmî tatiller ana hatlarıyla ulusal bayramlar ve genel tatiller olmak üzere iki grupta toplanır. Ülkedeki tek ulusal bayram Cumhuriyet Bayramı'dır. Genel tatil günlerinin içinde resmî ve dini bayramlar bulunmaktadır. Resmî bayramlar; Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Zafer Bayramı'dır. Dini bayramlar ise Kurban ve Ramazan Bayramlarıdır. Bunlar dışındaki genel tatil günleri ise yılbaşı ile Emek ve Dayanışma Günü ve Demokrasi ve Millî Birlik Günü'dür.

REKLAM

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi - 2022’nin ilk resmi tatili 1 Ocak’tır ve cumartesi gününe denk gelmektedir.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi- Ülkemizin ikinci resmi tatili cumartesi gününde kutlanacaktır.

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

2022 YILINDA KAÇ GÜN RESMİ TATİL OLACAK?

2022 yılında 16 resmi tatil günü var.