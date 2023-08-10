Din Hizmetleri Uzmanı Sınavı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetleri uzmanı olarak görev almak isteyen adayların girdiği bir sınavdır. Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır. Yazılı sınav, Genel Yetenek, Genel Kültür ve Mesleki Bilgi olmak üzere üç bölümden oluşur. Sözlü sınav, mesleki bilgi ve genel kültür konuları ile ilgilidir.

Diyanet Görevde Yükselme (Din Hizmetleri Uzmanı) Sınavı ne zaman ?

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) tarafından yapılan duyuruya göre; 2022 Yılı Görevde Yükselme (Din Hizmetleri Uzmanı) Sınavı’nın yazılı aşaması 19 Ağustos 2023 tarihinde Ankara’da (Gazi Üniversitesi) yapılacak.

Diyanet Din Hizmetleri Uzmanı giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

Adaylar, yazılı sınav giriş belgelerini 14.08.2023 tarihinden itibaren https://gaziodm.gazi.edu.tr/ adresi üzerinden alabilecek.

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Din Hizmetleri Uzmanı sınavı nedir?

Din Hizmetleri Uzmanı Sınavı, din hizmetlerinde kariyer yapmak isteyen adaylar için önemli bir fırsattır. Sınav, adayların din bilgi ve becerilerini test eder ve din hizmetlerinde uzman olarak görev alabilmelerini sağlar.

Diyanet Görevde Yükselme sınavına kimler girer?

Din Hizmetleri Uzmanı sınavına, en az dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olmak, İlahiyat alanında yüksek lisans yapmış olmak veya ihtisas kursu belgesine sahip olmak, Başkanlık teşkilatında en az üç yıl görev yapmış olmak ve gerekli diğer şartları taşımak gerekir. Sınavda başarılı olan adaylar, Din Hizmetleri Uzmanı olarak atanabilirler.

Din Hizmetleri Uzmanı Sınavı ne zaman yapılır?