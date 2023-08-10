ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!
2023-ALES/2 sınavı ne zaman?
ÖSYM, tarafından yapılan duyuruya göre; 20 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2023-ALES/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
ÖSYM ALES-2 sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 Ağustos 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
20 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak 2023-ALES/2 Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
ALES sınav giriş belgesinde yer alan temel kurallar neler?
- Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur.
- Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğrafolmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır.
- Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir.
- Sınava Giriş Belgesi’ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını
- sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.