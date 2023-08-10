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ALES sınav yerleri erişime açıldı (ÖSYM ALES-2 sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı)

ÖSYM tarafından 20 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/2) giriş belgeleri erişime açıldı. İşte ÖSYM ALES sınav giriş yerleri sorgulama ekranı.

16:25 . 10/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

ALES/2 sınav yerleri açıklandı.
'nin resmi sayfasından yapılan açıklamada; "20 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2023-ALES/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır."denildi.

2023-ALES/2 sınavı ne zaman?

ÖSYM, tarafından yapılan duyuruya göre; 20 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2023-ALES/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

ÖSYM ALES-2 sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 Ağustos 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

20 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak 2023-ALES/2 Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

2023-ALES/2 Sınav Giriş Belgesini Almak İçin

ALES sınav giriş belgesinde yer alan temel kurallar neler?

  • Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur.
  • Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğrafolmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır.
  • Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir.
  • Sınava Giriş Belgesi’ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını
  • sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.
ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?
ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM şifre alma sınav başvurusu, sınav giriş belgesi almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM YKS başta olmak üzere KPSS, EKPSS, ALES, TUS, MSÜ, YDS- DGS-DUS, YÖKDİL sınavlarını gerçekleştirmekte. ÖSYM’nin düzenlediği sınavlara girmek isteyen adaylar sınav başvuruları başta olmak üzere ÖSYM sınav merkezi tercihleri, ÖSYM sınav giriş belgesi ile sınava ilişkin tüm bilgiler ÖSYM AİS üzerinden yapılmakta. ÖSYM sınavlarına ilk kez katılacak adaylar AİS girişi yapabilmek için ÖSYM AİS giriş şifresi almak gerekiyor. Peki ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır ilk şifre nasıl değiştirilir? AİS’e e devlet ile girilir mi? ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? İşte ÖSYM şifre alma ve değiştirme haberinin detayları.

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ALES sınav yerleri erişime açıldı (ÖSYM ALES-2 sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı)