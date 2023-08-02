Ezan vakitleri: Ezan saat kaçta okunuyor? Diyanet namaz vakitleri
Arapça ezan okunuşu
- "Allâhu ekber, Allâhu ekber. Lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber. Allâhu ekber ve lillâhi'l-hamd. Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Hayyâ alâ es-salât. Hayyâ alâ felâh. Es-salâtu hayyûm men necat. Allâhu ekber, Allâhu ekber. Lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber."
Ezan sözleri Türkçe anlamı
- Allah en büyüktür, Allah en büyüktür, Allah en büyüktür, Allah en büyüktür.
- Allah'tan başka ilah olmadığına şehâdet ederim, Allah'tan başka ilah olmadığına şehâdet ederim.
- Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şehâdet ederim, Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şehâdet ederim.
- Haydin namaza, haydin namaza.
- Haydin kurtuluşa, haydin kurtuluşa.
- Allah en büyüktür, Allah en büyüktür.
- Allah'tan başka ilah yoktur.
Ezan bitince hangi dua okunur?
Ezanın bitiminden sonra Hz. Peygamber'in öğrettiği ve şefaatine vesile olacağını haber verdiği şu dua okunur: "Allāhümme rabbe hâzihi'd-da'veti't-tâmme ve's-salâti'l-kāime âti Muhammeden el-vesîlete ve'l-fazîlete ve'b'ashü makāmen mahmûdeni'llezî vaadteh" (اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته Ey bu mükemmel davetin ve dâimî çağrının [veya kılınacak namazın] rabbi olan Allahım! Muhammed'e sana yaklaştırıcı her türlü vesileyi ihsan et, onu faziletlerle donat. Onu -Kur'ân-ı Kerîm'inde- vaad ettiğin övgü makamına yücelt [Buhârî, "Eẕân", 8]).
Diyanet namaz vakitleri
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Namaz Vakitleri – İl İl Ezan ve Namaz Saatleri
Namaz Vakitleri, İl İl Ezan ve Namaz Saatleri ile cuma namazı ezan saati için aşağıdaki linki tıklayarak anlık, güncel vakit namaz saatlerine ulaşabilirsiniz.
SABAH NAMAZI KAÇ REKATTIR?
Sabah namazı iki rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere 4 rekatta kılınır.
SABAH NAMAZI KILINIŞI
Sabah namazı sünnetinin 1. rekatının kılınışı:
Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü sabah namazının iki rekat sünnetini kılmaya"
Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değecek şekilde eller yukarı kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.
Sübhaneke okunur
Euzü-besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim"
Fatiha Suresi okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
"Allah'u Ekber" denilir ve Rükü'a
Rükuda üç defa Sübhane Rabbiyel Azim denilir
Rükudan doğrulurken, Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd denilir.
Daha sonra Allahu Ekber denilerek secde'ye gidilir. Secde de üç defa, Sübhane Rabbiyel Ala denilir ve doğrulur. Sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar Secde'ye gidilir
SABAH NAMAZI SÜNNETİNİN İKİNCİ REKATININ KILINIŞI:
Euzü-besmele çekilir
Fatiha Suresi okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Allahu Ekber denilir ve rüku'ya gidilir
Rükuda üç defa Sübhane Rabbiyel Azim denilir
Rükudan doğrulurken, Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd denilir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek secde'ye gidilir. Secde de üç defa, Sübhane Rabbiyel Ala denilir ve doğrulur. Sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar Secde'ye gidilir, oturulur.
Sırasıyla Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazın sünneti tamamlanır.
SABAH NAMAZI FARZININ İLK REKATININ KILINIŞI
Niyet edilir
Tekbir getirilir
Sübhaneke okunur
Euzü-besmele çekilir
Fatiha Suresi okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Allahu Ekber denilir ve rüku'ya gidilir
Rükuda üç defa Sübhane Rabbiyel Azim denilir
Rükudan doğrulurken, Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd denilir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek secde'ye gidilir. Secde de üç defa, Sübhane Rabbiyel Ala denilir ve doğrulur. Sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar Secde'ye gidilir
SABAH NAMAZI FARZININ İKİNCİ REKATININ KILINIŞI
Fatiha Suresi okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Allahu Ekber denilir ve rüku'ya gidilir
Rükuda üç defa Sübhane Rabbiyel Azim denilir
Rükudan doğrulurken, Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd denilir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek secde'ye gidilir. Secde de üç defa, Sübhane Rabbiyel Ala denilir ve doğrulur. Sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar Secde'ye gidilir, oturulur.
Sırasıyla Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.
Öğle namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?
Öğle namazı 10 rekattır. 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat farz, 2 rekat son sünnet.
Öğle namazı nasıl kılınır?
İlk olarak Niyet edilir "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü öğle namazının ilk sünnetini kılmaya",
"Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,
Erkekler, tekbir alırken; ellerin içi kıbleye karşı ve parmaklar normal açıklıkta bulunur. Başparmaklar, kulak yumuşağı hizasına gelecek şekilde eller yukarıya kaldırılır. Kadınlar, tekbir alırken; ellerinin içi kıbleye karşı, parmaklar normal açıklıkta ve parmak uçları omuz hizasına gelecek şekilde ellerini yukarıya kaldırır.
Ayakta sırasıyla: a) Sübhaneke, b) Eûzü-besmele, c) Fatiha sûresi, d) Kur’an’dan başka bir sûre daha okunur.
- Erkekler, sağ elin avucu, sol elin üzerinde ve sağ elin baş ve küçük parmakları sol elin bileğini kavramış olarak ellerini göbek altında bağlarlar.Kadınlar, sağ el sol elin üzerinde olacak şekilde ellerini göğüs üstüne koyarlar. Erkeklerde olduğu gibi sağ elin parmakları ile sol elin bileğini kavramazlar.
"Allahü Ekber" diyerek rükûa varılır ve burada üç defa "Sübhâne Rabbiye’l-azim" denilir.
- Rükû da iken ayakların üzerine bakılır. Erkekler, rükûda, parmakları açık olarak elleri ile dizlerini tutup sırtını dümdüz yaparlar. Dizlerini ve dirseklerini dik tutarlarKadınlar, rükûda, sırtlarını biraz meyilli tutarak erkeklerden daha az eğilirler. Ellerini (parmaklarını açmayarak) dizleri üzerine koyarlar ve dizlerini biraz bükük bulundururlar.
Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,
"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,
- Secdeye inerken önce dizler, sonra eller, daha sonra da alın ve burun yere konur. Secdede baş iki elin arasında ve hizasında bulunur. Secdede iken ayaklar kaldırılmaz. Secdede burun kenarlarına bakılır.
- Erkekler, secdede dirseklerini yanlarından uzak, kollarını yerden kalkık bulundururlar. Ayaklar, parmaklar üzerinde dik tutulur ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde yere konur.Kadınlar, secdede kollarını yanlarına bitişik halde bulundururlar. Ayaklar, parmaklar üzerine dik tutulur ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde yere konur.
"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.
Ayakta sırasıyla: a) Besmele, b) Fatiha sûresi, c) Kur’an’dan başka bir sûre daha okunur.
"Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,
"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,
"Ka'de-i ahîre" yani oturuşa geçilir,
Oturuşta "Ettahiyyâtü" okunur,
"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır.
Ayakta sırasıyla: a) Besmele, b) Fatiha sûresi, c) Kur’an’dan başka bir sûre daha okunur.
"Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,
"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,
"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır.
Ayakta sırasıyla: a) Besmele, b) Fatiha sûresi, c) Kur’an’dan başka bir sûre daha okunur.
"Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,
"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,
"Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,
"Ettahiyyâtü" okunur,
"Allahümme Salli" okunur,
"Allahümme Barik" okunur,
"Rabbena Atina" okunur,
"Rabbena Firli" okunur,
"Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.
Öğle namazının 4 rekat farzının kılınışı
Ayakların arası dört parmak açıklıkta ve parmak uçları kıbleye doğru gelecek şekilde ayakta kıbleye dönülür.
Kamet getirilir. (Erkekler için) "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü öğle namazının farzını kılmaya” diye niyet edilir.
"Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,
Eller bağlanır ve namaza başlanır.
Ayakta sırasıyla: a) Sübhaneke, b) Eûzü-besmele, c) Fatiha sûresi, d) Kur’an’dan başka bir sûre daha okunur.
"Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,
"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,
Ayakta sırasıyla: a) Besmele, b) Fatiha sûresi, c) Kur’an’dan başka bir sûre daha okunur.
"Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,
Ayakta sırasıyla: a) Besmele, b) Fatiha sûresi okunur.
"Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,
Ayakta sırasıyla: a) Besmele, b) Fatiha sûresi okunur.
"Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,
Öğle namazının 2 Rekat son sünnetinin kılınışı
2 Rekat son sünnete başlarken
İlk olarak Niyet edilir "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü öğle namazının son sünnetini kılmaya",
Ayakta sırasıyla: a) Sübhaneke, b) Eûzü-besmele, c) Fatiha sûresi, d) Kur’an’dan başka bir sûre daha okunur.
"Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,
"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,
"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.
Ayakta sırasıyla: a) Besmele, b) Fatiha sûresi, c) Kur’an’dan başka bir sûre daha okunur.
"Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,
"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,
"Ka'de-i ahîre" yani oturuşa geçilir,
Oturuşta "Ettahiyyâtü" okunur, "Allahümme Salli" okunur, "Allahümme Barik" okunur, "Rabbena Atina" okunur, "Rabbena Firli" okunur,
"Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.
Namazdan sonra "Tesbihat" yapılarak dua edilir.