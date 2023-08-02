Ezan , Müslümanlar için önemli bir ibadettir. Günde beş vakit okunan ezan, Müslümanların bir araya gelmesini sağlar ve onları namaza davet eder. Ezan, ayrıca Müslümanların Allah'ı hatırlamasını ve O'na ibadet etmesini hatırlatır.

"Ey insanlar! Namaz vakti geldi. Artık Allah'ın adını anmaya koşun. O, sizin için en iyi olandır. O'nun rahmeti her şeyi kuşatmıştır."

Arapça ezan okunuşu

Arapça ezan okunuşu , şu şekildedir:

"Allâhu ekber, Allâhu ekber. Lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber. Allâhu ekber ve lillâhi'l-hamd. Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Hayyâ alâ es-salât. Hayyâ alâ felâh. Es-salâtu hayyûm men necat. Allâhu ekber, Allâhu ekber. Lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber."

Ezan sözleri Türkçe anlamı

Ezanın Türkçe anlamı şu şekilde:

Allah en büyüktür, Allah en büyüktür, Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Allah'tan başka ilah olmadığına şehâdet ederim, Allah'tan başka ilah olmadığına şehâdet ederim. Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şehâdet ederim, Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şehâdet ederim. Haydin namaza, haydin namaza. Haydin kurtuluşa, haydin kurtuluşa. Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Allah'tan başka ilah yoktur.

Ezan bitince hangi dua okunur?

Ezanın bitiminden sonra Hz. Peygamber'in öğrettiği ve şefaatine vesile olacağını haber verdiği şu dua okunur: "Allāhümme rabbe hâzihi'd-da'veti't-tâmme ve's-salâti'l-kāime âti Muhammeden el-vesîlete ve'l-fazîlete ve'b'ashü makāmen mahmûdeni'llezî vaadteh" (اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته Ey bu mükemmel davetin ve dâimî çağrının [veya kılınacak namazın] rabbi olan Allahım! Muhammed'e sana yaklaştırıcı her türlü vesileyi ihsan et, onu faziletlerle donat. Onu -Kur'ân-ı Kerîm'inde- vaad ettiğin övgü makamına yücelt [Buhârî, "Eẕân", 8]).

Diyanet namaz vakitleri

NAMAZ VAKİTLERİ ; Ezanına Kalan Süre, başta olmak üzere, İmsak Vaktine Kalan Süre, Vaktin Çıkmasına Kalan Süreler diyanet namaz vakitleri tarafından tespit edilmekte. Diyanet namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenir ve her gün güncellenir. Namaz vakitleri , bulunduğunuz şehre göre değişiklik gösterebilir. Namaz vakitlerini öğrenmek için en doğru yöntem, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesini ziyaret etmektir. Namaz vakitlerini öğrenmek için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz:

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesini ziyaret edin.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mobil uygulamasını indirin.

Bulunduğunuz şehirdeki müftülüğe gidin.

Namaz vakitlerini gösteren bir takvim veya cep telefonu uygulaması kullanın.

Namaz Vakitleri – İl İl Ezan ve Namaz Saatleri

Namaz Vakitleri, İl İl Ezan ve Namaz Saatleri ile cuma namazı ezan saati için aşağıdaki linki tıklayarak anlık, güncel vakit namaz saatlerine ulaşabilirsiniz.

SABAH NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Sabah namazı iki rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere 4 rekatta kılınır.

SABAH NAMAZI KILINIŞI

Sabah namazı sünnetinin 1. rekatının kılınışı:

Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü sabah namazının iki rekat sünnetini kılmaya"

Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değecek şekilde eller yukarı kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.

Sübhaneke okunur

Euzü-besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim"

Fatiha Suresi okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

"Allah'u Ekber" denilir ve Rükü'a

Rükuda üç defa Sübhane Rabbiyel Azim denilir

Rükudan doğrulurken, Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd denilir.

Daha sonra Allahu Ekber denilerek secde'ye gidilir. Secde de üç defa, Sübhane Rabbiyel Ala denilir ve doğrulur. Sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar Secde'ye gidilir

SABAH NAMAZI SÜNNETİNİN İKİNCİ REKATININ KILINIŞI:

Euzü-besmele çekilir

Fatiha Suresi okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Allahu Ekber denilir ve rüku'ya gidilir

Rükuda üç defa Sübhane Rabbiyel Azim denilir

Rükudan doğrulurken, Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd denilir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek secde'ye gidilir. Secde de üç defa, Sübhane Rabbiyel Ala denilir ve doğrulur. Sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar Secde'ye gidilir, oturulur.

Sırasıyla Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazın sünneti tamamlanır.

SABAH NAMAZI FARZININ İLK REKATININ KILINIŞI

Niyet edilir

Tekbir getirilir

Sübhaneke okunur

Euzü-besmele çekilir

Fatiha Suresi okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Allahu Ekber denilir ve rüku'ya gidilir

Rükuda üç defa Sübhane Rabbiyel Azim denilir

Rükudan doğrulurken, Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd denilir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek secde'ye gidilir. Secde de üç defa, Sübhane Rabbiyel Ala denilir ve doğrulur. Sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar Secde'ye gidilir

SABAH NAMAZI FARZININ İKİNCİ REKATININ KILINIŞI

Fatiha Suresi okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Allahu Ekber denilir ve rüku'ya gidilir

Rükuda üç defa Sübhane Rabbiyel Azim denilir

Rükudan doğrulurken, Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd denilir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek secde'ye gidilir. Secde de üç defa, Sübhane Rabbiyel Ala denilir ve doğrulur. Sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar Secde'ye gidilir, oturulur.

Sırasıyla Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.

Öğle namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

Öğle namazı 10 rekattır. 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat farz, 2 rekat son sünnet.

Öğle namazı nasıl kılınır?

4 Rekat ilk sünnetin kılınışı

İlk olarak Niyet edilir "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü öğle namazının ilk sünnetini kılmaya",

"Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,

Erkekler, tekbir alırken; ellerin içi kıbleye karşı ve parmaklar normal açıklıkta bulunur. Başparmaklar, kulak yumuşağı hizasına gelecek şekilde eller yukarıya kaldırılır. Kadınlar, tekbir alırken; ellerinin içi kıbleye karşı, parmaklar normal açıklıkta ve parmak uçları omuz hizasına gelecek şekilde ellerini yukarıya kaldırır.

1 Rekat:

Ayakta sırasıyla: a) Sübhaneke, b) Eûzü-besmele, c) Fatiha sûresi, d) Kur’an’dan başka bir sûre daha okunur.

Erkekler, sağ elin avucu, sol elin üzerinde ve sağ elin baş ve küçük parmakları sol elin bileğini kavramış olarak ellerini göbek altında bağlarlar.Kadınlar, sağ el sol elin üzerinde olacak şekilde ellerini göğüs üstüne koyarlar. Erkeklerde olduğu gibi sağ elin parmakları ile sol elin bileğini kavramazlar.

"Allahü Ekber" diyerek rükûa varılır ve burada üç defa "Sübhâne Rabbiye’l-azim" denilir.

Rükû da iken ayakların üzerine bakılır. Erkekler, rükûda, parmakları açık olarak elleri ile dizlerini tutup sırtını dümdüz yaparlar. Dizlerini ve dirseklerini dik tutarlarKadınlar, rükûda, sırtlarını biraz meyilli tutarak erkeklerden daha az eğilirler. Ellerini (parmaklarını açmayarak) dizleri üzerine koyarlar ve dizlerini biraz bükük bulundururlar.

Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,

Secdeye inerken önce dizler, sonra eller, daha sonra da alın ve burun yere konur. Secdede baş iki elin arasında ve hizasında bulunur. Secdede iken ayaklar kaldırılmaz. Secdede burun kenarlarına bakılır.

Erkekler, secdede dirseklerini yanlarından uzak, kollarını yerden kalkık bulundururlar. Ayaklar, parmaklar üzerinde dik tutulur ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde yere konur.Kadınlar, secdede kollarını yanlarına bitişik halde bulundururlar. Ayaklar, parmaklar üzerine dik tutulur ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde yere konur.

"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

2 Rekat:

Ayakta sırasıyla: a) Besmele, b) Fatiha sûresi, c) Kur’an’dan başka bir sûre daha okunur.

"Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

"Ka'de-i ahîre" yani oturuşa geçilir,

Oturuşta "Ettahiyyâtü" okunur,

"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır.

3 Rekat:

Ayakta sırasıyla: a) Besmele, b) Fatiha sûresi, c) Kur’an’dan başka bir sûre daha okunur.

"Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır.

4 Rekat:

Ayakta sırasıyla: a) Besmele, b) Fatiha sûresi, c) Kur’an’dan başka bir sûre daha okunur.

"Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

"Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,

"Ettahiyyâtü" okunur,

"Allahümme Salli" okunur,

"Allahümme Barik" okunur,

"Rabbena Atina" okunur,

"Rabbena Firli" okunur,

"Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.

Öğle namazının 4 rekat farzının kılınışı

Ayakların arası dört parmak açıklıkta ve parmak uçları kıbleye doğru gelecek şekilde ayakta kıbleye dönülür.

Kamet getirilir. (Erkekler için) "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü öğle namazının farzını kılmaya” diye niyet edilir.

"Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,

Eller bağlanır ve namaza başlanır.

1. Rekat

Ayakta sırasıyla: a) Sübhaneke, b) Eûzü-besmele, c) Fatiha sûresi, d) Kur’an’dan başka bir sûre daha okunur.

"Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,

2 Rekat:

Ayakta sırasıyla: a) Besmele, b) Fatiha sûresi, c) Kur’an’dan başka bir sûre daha okunur.

"Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

3 Rekat:

Ayakta sırasıyla: a) Besmele, b) Fatiha sûresi okunur.

"Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

4 Rekat:

Ayakta sırasıyla: a) Besmele, b) Fatiha sûresi okunur.

"Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

Öğle namazının 2 Rekat son sünnetinin kılınışı

2 Rekat son sünnete başlarken

İlk olarak Niyet edilir "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü öğle namazının son sünnetini kılmaya",

1. Rekat

Ayakta sırasıyla: a) Sübhaneke, b) Eûzü-besmele, c) Fatiha sûresi, d) Kur’an’dan başka bir sûre daha okunur.

"Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,

"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

2 Rekat:

Ayakta sırasıyla: a) Besmele, b) Fatiha sûresi, c) Kur’an’dan başka bir sûre daha okunur.

"Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

"Ka'de-i ahîre" yani oturuşa geçilir,

Oturuşta "Ettahiyyâtü" okunur, "Allahümme Salli" okunur, "Allahümme Barik" okunur, "Rabbena Atina" okunur, "Rabbena Firli" okunur,

"Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.