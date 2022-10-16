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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi burs parası yattı mı?

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, üniversiteyi kazanan Diyarbakırlı gençlerin eğitim hayatına katkı sunmak amacıyla, "Yeni Üniversitelilere Destek" bursu verilmekte. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi burs başvuruları 22 Eylül 3 Ekim tarihleri arasında yapılmıştı. Burs başvurusunda bulunan 11 bin 487 Diyarbakırlı üniversite öğrencisi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi burs parası yattı mı, ne zaman yatacak, burs ücretleri nereye yatırılacak? sorularını sormakta. Peki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi burs parası hesaplara yattı mı?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi burs başvuru sonucu sorgulama: 2022 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bursu yattı mı?
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bursu yattı mı?

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerde bu yıl üniversiteye yeni başlayan 11 bin 487 Diyarbakırlı gencin hesabına eğitim desteği ödemesinin ilk taksidini yatırdı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi burs parası hesaplara yattı mı?

Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır’da ikamet eden ve bu yıl üniversiteye ilk defa kaydını yaptıran gençlere verilecek eğitim desteği başvurularında yapılan incelemelerini tamamladı. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmada, 11 bin 487 öğrencinin müracaatının duyurulan kriterlere uygun olduğu tespit etti.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda başvurusu olumlu sonuçlanan öğrencilere toplamda 28 milyon 717 bin 500 lira destek ödemesi yapılacak. Bu çerçevede destek ödemelerini ilk taksiti olan 1250’şer lira öğrencilerin hesabına yatırıldı.

Desteğin ikinci taksit ödemesi ise bahar döneminin açılmasıyla birlikte öğrencilerin hesabına yatırılacak.

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