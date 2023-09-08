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Diyarbakır’da motosiklet sürücülerine “Kaskınla yol ver hayata” sloganıyla denetim

Diyarbakır İl Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından motosikletli araç sürücülerinin trafik güvenliğinin sağlanması, kamuoyunun da farkındalığının arttırılması amacıyla "kaskınla yol ver hayata" sloganıyla kampanya ve bilgilendirme çalışması yapıldı.

13:48 . 8/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Diyarbakır

Diyarbakır

Merkez Yenişehir ilçesi Gevran Caddesi’nde trafiğin yoğun olduğu alanlarda uygulama yapan polis ekipleri, motosiklet sürücülerini tek tek durdurarak denetim yaptı. Kask takan motosiklet sürücülerine teşekkür eden ekipler, kask takmayanlara ise takmama nedenlerini sorarak bilgilendirici broşür dağıttı. Uygulamanın sürücülerin can güvenliğini sağlamak amacıyla yapıldığını belirten motosiklet sürücüleri, trafik ekiplerine teşekkür etti.

KASK TAKILMASININ ÖNEMİ VURGULANDU

Bu tür uygulamaların olması gerektiğini söyleyen Lokman Elçi, kask takılmasının herkese örnek olmasına vurgu yaptı.

Çocukları için kask takmaya özen gösterdiğini belirten Elçi, “Evliyim, 2 çocuğum var ve onlar için kask takıyorum. İnşallah herkese örnek oluruz. Bu tür uygulamaların olması gerek. Araçlarda emniyet kemeri takınca bir kurtulma ihtimalin var ama motorda bu ihtimal yok. Daha önce Diyarbakır’da kask çok takılmazdı. Şimdi vatandaş kask takmaya özen gösteriyor” dedi.

Daha önce çok sayıda motosiklet kazası gördüğünü söyleyen Mevlüt Yurt, “Hiç koruma kullanmayan bir motosiklet sürücüsünün kazada kolu kopmuştu. O günden sonra bütün teçhizatlarımı kullanmaya özen gösteriyorum” diye konuştu.


İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Bombalı terör eylemi hazırlığındaki 5 terörist yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Bombalı terör eylemi hazırlığındaki 5 terörist yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bombalı terör eylemi hazırlığındaki 5 teröristin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, ''Diyarbakır’da ikamet eden ve BTÖ adına kuryelik yaptıkları tespit edilen R.D., D.D., O.D., F.D. ve R.D. isimli teröristlerin ikametlerinde yapılan aramalarda; PETN patlayıcı madde, A4 patlayıcı, roketatar başlığı ile avometre, saatli anahtar sistemi, patlayıcı devre sistemi, zaman ayarlı patlayıcı ve silah bulundu. Operasyonları gerçekleştiren EGM İstihbarat Başkanlığımız, Diyarbakır ve Mardin İl Emniyet Müdürlüklerimiz, Havacılık Daire Başkanlığımız, Diyarbakır Özel Harekat, TEM ve Bomba İmha Şube Müdürlüklerimizdeki kahramanlarımızı tebrik ediyorum'' dedi.


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