Merkez Yenişehir ilçesi Gevran Caddesi’nde trafiğin yoğun olduğu alanlarda uygulama yapan polis ekipleri, motosiklet sürücülerini tek tek durdurarak denetim yaptı. Kask takan motosiklet sürücülerine teşekkür eden ekipler, kask takmayanlara ise takmama nedenlerini sorarak bilgilendirici broşür dağıttı. Uygulamanın sürücülerin can güvenliğini sağlamak amacıyla yapıldığını belirten motosiklet sürücüleri, trafik ekiplerine teşekkür etti.

KASK TAKILMASININ ÖNEMİ VURGULANDU

Bu tür uygulamaların olması gerektiğini söyleyen Lokman Elçi, kask takılmasının herkese örnek olmasına vurgu yaptı.

Çocukları için kask takmaya özen gösterdiğini belirten Elçi, “Evliyim, 2 çocuğum var ve onlar için kask takıyorum. İnşallah herkese örnek oluruz. Bu tür uygulamaların olması gerek. Araçlarda emniyet kemeri takınca bir kurtulma ihtimalin var ama motorda bu ihtimal yok. Daha önce Diyarbakır’da kask çok takılmazdı. Şimdi vatandaş kask takmaya özen gösteriyor” dedi.

Daha önce çok sayıda motosiklet kazası gördüğünü söyleyen Mevlüt Yurt, “Hiç koruma kullanmayan bir motosiklet sürücüsünün kazada kolu kopmuştu. O günden sonra bütün teçhizatlarımı kullanmaya özen gösteriyorum” diye konuştu.







