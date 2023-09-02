Diyarbakır anneleri umudunu koruyor

Bir grup annenin 3 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eyleminde 1460 gün geride kaldı. Bu süreçte eyleme destek arttı, ailelerin sayısı 364'e çıktı. 4 yıldır süren oturma eylemi sayesinde 45 aile, evladını terörün pençesinden kurtardı. Bu süreçte ailelerle yüzleşmek istemeyen HDP’liler, Diyarbakır il binasının kepenklerini indirdi.

ANNELER DESTEK İSTİYOR

Eylemdeki aileler, kendilerine destek veren herkesi yarın Diyarbakır’a davet ediyor.

*Oğlu Mahmut'u bekleyen Bedriye Uslu, “Çocuklarımızı o merhametsizlerin elinden alacağız. 3 Eylül'de destek bekliyoruz. Gelip bize destek olun, tüm dünya sesimizi duysun” dedi.

*Yusuf için eylemini sürdüren annesi Saadet Ödümlü “Herkesi buraya davet ediyorum, bize destek olun. Gelin birlik olalım, çocuklarımızı dağdan indirelim”

diye konuştu.

*Ramazan Üçdağ için evlat nöbetine devam eden Mevlüde Üçdağ ise şunları söyledi: “4 yıldır mücadele veriyoruz.

1 yılı daha evladımızdan ayrı geçirmek istemiyoruz. Biz HDP ve PKK'nın yolunu kestik, artık çocuklar dağa gitmiyor. 3 Eylül'de bize destek verin.”







