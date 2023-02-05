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6 Şubat Pazartesi Diyarbakır’da okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü uyarılarının ardından sabah saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yoğun kar yağışı etkili oldu. Yarıyıl tatilinin yarın sona erecek olması nedeniyle Diyarbakırlı öğrenciler yarın okulları tatil olup olmayacağını araştırıyor. Diyarbakır Valiliğinden son dakika kar tatili açıklaması geldi. Peki Diyarbakır’da yarın okullar tatil mi? 6 Şubat 2023 Diyarbakır’da okullar tatil haberi.

16:35 . 5/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Diyarbakır'da okullar tatil mi?

Diyarbakır'da okullar tatil mi?

Normal şartlarda 6 Şubat Pazartesi günü ikinci döneme başlayacak olan binlerce öğrencinin gözü 6 Şubat Pazartesi Diyarbakır'da okullar tatil mi? sorusuna çevrildi. Diyarbakır Valiliği'nden kar tatili açıklaması geldi. Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda da yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım durdu. Siverek-Diyarbakır kara yolunda yoğun tipi ve kar nedeniyle bazı araçlar yoldan çıktı. Kayan araçlardan dolayı uzun araç kuyrukları oluştu.

Diyarbakır yarın (6 Şubat Pazartesi) okullar tatil mi?

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, il genelinde okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu. Vali Su, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrenciler ve kıymetli velilerimiz, Diyarbakır'ımızda etkili olan kar yağışı nedeniyle, il genelinde; 6 Şubat Pazartesi eğitim-öğretime (örgün ve yaygın eğitime) 1 günlüğüne ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu personelimiz de idari izinlidir" ifadelerine yer verdi.

Diyarbakır hava durumu



#Diyarbakır
#Diyarbakır kar tatili
#Diyarbakır valiliği
11 dakika önce
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6 Şubat Pazartesi Diyarbakır’da okullar tatil mi?
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