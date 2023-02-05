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Diyarbakır'da okullar tatil mi?
Normal şartlarda 6 Şubat Pazartesi günü ikinci döneme başlayacak olan binlerce öğrencinin gözü 6 Şubat Pazartesi Diyarbakır'da okullar tatil mi? sorusuna çevrildi. Diyarbakır Valiliği'nden kar tatili açıklaması geldi. Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda da yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım durdu. Siverek-Diyarbakır kara yolunda yoğun tipi ve kar nedeniyle bazı araçlar yoldan çıktı. Kayan araçlardan dolayı uzun araç kuyrukları oluştu.
Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, il genelinde okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu. Vali Su, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrenciler ve kıymetli velilerimiz, Diyarbakır'ımızda etkili olan kar yağışı nedeniyle, il genelinde; 6 Şubat Pazartesi eğitim-öğretime (örgün ve yaygın eğitime) 1 günlüğüne ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu personelimiz de idari izinlidir" ifadelerine yer verdi.