Diyarbakır TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları için nefesler tutuldu. TOKİ konut amaçlı arsa başvuruları 10 Ekim 2022 - 15 Kasım 2022 tarihleri arasında Ziraat Bankası Şubeleri üzerinden tamamlandı. Müstakil parselli arsaların aylık taksidi 1604 TL olacak ve 10 yıl vadeyle ödenecek. Fiyatı 112 bin 500 lira olan hisseli parsel arsaların aylık taksidi 937 TL olacak ve 10 yıl vadeyle ödenecek. 30 bin arsa kontenjanının verildiği Diyarbakır’da müstakil ve hisseli arsa kura çekiliş tarihleri ise henüz açıklanmadı. Peki Diyarbakır TOKİ arsa sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Diyarbakır arsa kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilecek? İşte detaylar.