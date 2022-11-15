Doğalgaz faturası taksitle ödeniyor mu?

İGDAŞ, 15 bankayla doğalgaz faturalarının vade farksız şekilde taksitlendirilmesi için anlaşma yaptı. Kredi kartına yapılacak taksit sayıları bankalara göre değişkenlik gösteriyor.

Doğalgaz fatura ödeme taksit sayısı kaç?

1 Ekim 2022-31 Mayıs 2023 dönemini kapsayan kredi kartına taksit kampanyasında taksit sayısı bankalara göre 2 ila 5 arasında değişecek.

Doğalgaz faturası taksitli nasıl ödenir?

İGDAŞ fatura taksit yapan bankalar hangileri?

Halk Bankası, faturalar için 5 taksit fırsatı sunarken, Yapı Kredi, İş Bankası ve Ziraat Bankası 4; Alternatifbank, Denizbank, Garanti Bankası, ING Bank, Kuveyt Türk, Odea Bank, QNB Finans Bank, TEB ve Türkiye Finans bankaları 3; Akbank, Vakıf Katılım ve Vakıfbank ise 2 taksit olanağı sunacak.

Faizsiz doğalgaz finansman desteği hangi banka veriyor?

İGDAŞ ve Vakıf Katılım arasında yapılan anlaşma kapsamında da başvuru yapan İstanbullulara 'faizsiz finansman desteği' sağlanacak. İGDAŞ ile Vakıf Katılım arasında yapılan anlaşma çerçevesinde aboneler aldıkları finansman desteğini, vade farksız ve masrafsız olarak 12 aya kadar taksitlendirebilecek. Tüketici finansman desteği kampanyasından yararlanmak isteyenler 1 Kasım’dan itibaren Vakıf Katılım şubelerine başvuru yapabilecek. Kampanya 31 Mart 2023'e kadar devam edecek.

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