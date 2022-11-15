Özgün Doğalgaz faturası taksitle ödeniyor mu?
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Doğalgaz faturası taksitle ödeniyor mu?

İGDAŞ'ın yaptığı yeni anlaşma uyarınca İstanbul'da vatandaşlar, doğalgaz faturaları taksitle ödeyebilecek. Faturaların kredi kartıyla vade farksız şekilde ödenebilmesi için 15 banka ile anlaşmaya varıldı. 1 Ekim 2022-31 Mayıs 2023 dönemini kapsayan kredi kartına taksit kampanyasında taksit sayısı bankalara göre değişecek. Peki hangi bankalar doğalgaz faturalarına taksit yapıyor? Doğalgaz fatura ödeme taksit sayısı kaç? Birikmiş İGDAŞ faturası kaç taksitle ödenecek? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Doğalgaz faturaları taksitle ödenir mi? İGDAŞ fatura taksit yapan bankalar
Doğalgaz faturası taksitle ödenir mi?

İGDAŞ, 15 bankayla doğalgaz faturalarının vade farksız şekilde taksitlendirilmesi için anlaşma yaptı. Kredi kartına yapılacak taksit sayıları bankalara göre değişkenlik gösteriyor.

Doğalgaz fatura ödeme taksit sayısı kaç?

1 Ekim 2022-31 Mayıs 2023 dönemini kapsayan kredi kartına taksit kampanyasında taksit sayısı bankalara göre 2 ila 5 arasında değişecek.

Doğalgaz faturası taksitli nasıl ödenir?
Doğalgaz faturası taksitli nasıl ödenir?

İGDAŞ fatura taksit yapan bankalar hangileri?

Halk Bankası, faturalar için 5 taksit fırsatı sunarken, Yapı Kredi, İş Bankası ve Ziraat Bankası 4; Alternatifbank, Denizbank, Garanti Bankası, ING Bank, Kuveyt Türk, Odea Bank, QNB Finans Bank, TEB ve Türkiye Finans bankaları 3; Akbank, Vakıf Katılım ve Vakıfbank ise 2 taksit olanağı sunacak.

Faizsiz doğalgaz finansman desteği hangi banka veriyor?

İGDAŞ ve Vakıf Katılım arasında yapılan anlaşma kapsamında da başvuru yapan İstanbullulara 'faizsiz finansman desteği' sağlanacak. İGDAŞ ile Vakıf Katılım arasında yapılan anlaşma çerçevesinde aboneler aldıkları finansman desteğini, vade farksız ve masrafsız olarak 12 aya kadar taksitlendirebilecek. Tüketici finansman desteği kampanyasından yararlanmak isteyenler 1 Kasım’dan itibaren Vakıf Katılım şubelerine başvuru yapabilecek. Kampanya 31 Mart 2023'e kadar devam edecek.

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