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Doğalgaz tasarruf yöntemleri, ipuçları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında Doğal gaz Tüketim Desteği’nde de tutar artırıldı. Mevcut 415- 1.150 TL olan destek miktarı 900 TL – 2.500 TL olacak şekilde düzenlendi. Doğalgaz desteğinden yararlanamayan vatandaşlar havaların soğumasıyla birlikte doğalgazlar da açılaya başlandı. Soğuk havaların hissedilmeye başlamasıyla birlikte yüksek fatura ödemekten korkan doğal gaz aboneleri, çareyi evin kullanılmayan odalarının peteğini kapatmakta buluyor. Doğalgaz faturasının az gelmesi için ne yapmam lazım? Kombinin az yakması için ne yapmalıyım? Doğalgaz Kombi nasıl ekonomik en tasarruflu nasıl kullanılır? gibi soruların cevabını haberimizin detayında bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Doğalgaz tasarrufu nasıl yapılır? Doğalgaz faturası nasıl düşürülür?
Doğalgaz faturası nasıl düşürülür, tasarruf yöntemleri neler?

Hava sıcaklıkları iyiden iyiye düştü. Hal böyle olunca da kombiler açılmaya başlandı. Kombiler açıldıkça da doğalgaz faturasının kabarık gelmesinden çekinen vatandaşlar doğalgazada nasıl tasarruf edilir, kombiyi sabah kapatıp akşam açmak doğru mu? sorusunu sormakta. İşte doğalgaz tasarrufu nasıl sağlanır haberin detayları.

Doğalgaz tasarruf yöntemleri
Doğalgaz tasarruf yöntemleri

Doğal gaz tasarrufu için neler yapmalıyız?

Doğalgaz faturasını düşürme ipuçları neler? Doğalgaz tasarruf yöntemleri neler? soru havaların iyiden iyiye soğumasıyla birlikte merak edilen konuların başında gelmekte. Kış aylarının gelip çatmasıyla vatandaşlar evini doğalgaz ile ısıtan vatandaşlar, faturayı nasıl düşüreceklerini araştırmaya başladı. İşte doğalgaz faturanızı düşürecek tüyolar...

Uzmanlar, evlerde alınacak küçük önlemlerle yüzde 60 tasarruf sağlamanın mümkün olduğunu söylüyor. Konunun uzmanları petek kapatmanın doğru bir tasarruf yöntemi olmadığını, bunun yerine kombinin daha düşük sıcaklıklarda çalıştırılarak evin gün boyu sabit ısıda tutulması gerektiğini vurguluyor.

  • Vatandaşların evin bir odasını soğuk, diğerini sıcak tutarak tasarruf ve konforlu bir ısınma yapamayacağını belirten uzmanlar, "Önemli olan odalarımızı konfor sıcaklığında tutmaktır. Örneğin salonu 20, başka bir odayı 18, sürekli kullandığımız bir odayı da 22 derecede tutmak doğru bir ısınma yöntemdir. Bir odanın peteğini kapatıp diğer odayı ısıtarak tasarruf elde etmek mümkün değildir" diyor.

Doğalgaz tasarrufu nasıl yapılır?

Sabahları evden çıkarken kombiyi tamamen kapatmanın ekstra maliyetler doğuracağını ve doğal gaz kullanıcılarının alınacak önlemlerle faturadan yüzde 60’a varan tasarruf sağlayabileceklerine dikkat çeken uzmanlar, şu önerileri yaptıyor:

  1. Kombimizi daha düşük bir ısıtma konumuna alabilir veya kombiye bağlı bir oda termostatı varsa bunun derecesi düşürerek kombinin gün içerisinde daha az çalışması sağlanabilirsiniz. Bu durumda ev tamamen soğumaz.
  2. Kombiyi tüm gün kapattığımız zaman hem evimiz hem de sistemde dolaşan ısıtma suyumuz tamamen soğuyacaktır.
  3. Akşam açtığınızda kombiniz evi istediğiniz sıcaklığa eriştirmek için fazla güç sarf edecek ve daha fazla yakıt tüketecektir. Bu bir tasarruf yöntemi değildir. Odaları tamamen soğutmaktansa belli bir sıcaklığa düşürerek daha faydalı bir ısıma sağlayabiliriz.
  4. Mantolama yöntemiyle ısı yalıtımı yapılmış bir bina yüzde 40’a varan yakıt tasarrufu sağlayacaktır.
  5. Dış cephe yalıtımı yapılmadıkça doğalgazdan tasarruf etmek çok zordur. Genelde, tüm binaya uygulanması gerektiğinden, 1 daireye yapılamamaktadır. Bu nedenle, apartman sakinlerinin tamamının kararı ile uygulanmalıdır. Bir bilgi vermek gerekirse, mantolama ve yalıtım yaptıran binalarda doğalgaz faturaları yarı yarıya düşmektedir.Üstelik, yaz aylarında bunaltıcı sıcaklar, hissedilmemektedir. Bu nedenle, apartman olarak anlaşıp yalıtım ve mantolama yapılmalıdır.
  6. Çift cam ve sızdırmaz kenarlı pencereler, evlerimizi peteklerin üstünü, yanını, sağını ve solunu eşyalarla kapatmayacak şekilde dekore etmek önemlidir.
  7. Ayrıca, peteklerin arkasından bir ısı kaybı olur. Bunlar da ısı yalıtım plakalarıyla engellenebilir.
  8. Oda termostatı vetermostatik vanalar kullanarak istediğimiz konfor sıcaklığında odalarımızı gereksiz ısıtmayarak da tasarruf elde edebiliriz.
  9. Her bir derecelik fazla ısıtma yüzde 6'lık ekstra bir maliyete neden olur. Örneğin 22 derecede tutmak istediğiniz bir odayı 25 dereceye çıkarırsanız yüzde 12’lik fazla bir faturaya neden olursunuz.
  10. Kış öncesi doğal gaz tesisatlarına, cihazlara ve bacalara bakım yaptırılması gerekir. Vatandaşların havalandırma menfezlerini kapamamaları gerekir.
  11. Karbonmonoksit zehirlenmelerinin önüne geçmek için kesinlikle İGDAŞ’ın tesisatı işletmeye aldığı günkü şartları kesinlikle bozmaması ve değiştirmemesi gerekiyor.
  12. Kullanıcı doğal gaz tesisatına asla müdahale etmemeli, cihaz iptali ve ilavesi yapmamalıdır.
  13. Baca ve cihaz bakımını belli periyotlarla yaptırmalıdır. Hatalı işlem yapılırsa karbonmonoksit zehirlenmeleri, patlamalarla karşılaşılabilir.

Tasarruflu doğal gaz kullanımı için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?


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