Doğalgaz destek başvurusu nereden, nasıl yapılır? Devlet kiracılara doğalgaz yardımı yapılacak

Doğalgaz yardımı başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. Doğalgaz yardımı için 81 ilde bulunan vatandaşlar başvuru yapabiliyorlar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteğinde başvuruların alınmaya başladığını duyurdu.

Kiracılara doğalgaz yardımı var mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği kapsamında kış dönemine ilişkin başvuruların başladığını belirterek, "Önceki dönemimiz içerisinde yer almayan kiracılarımızı da destek kapsamına aldık." ifadesini kullandı.

Doğalgaz yardım parası yattı mı?

Yanık, 3 milyar lira bütçe ile hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Mart ve nisanı kapsayan birinci döneme ilişkin ödemelerin yapıldığını belirten Yanık, 331 bini aşkın haneye toplamda 114,2 milyon lira destek verdiklerini hatırlattı.

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Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır?

Doğalgaz yardım parası başvurusu nereden yapılacak?

Doğalgaz Tüketim Desteği programı kapsamında başvuruların e-Devlet üzerinden sürdüğünü bildiren Yanık, "Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden Bakanlığımızca sunulan 'Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti' ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvuru yapabilecek. Bu kapsamda halihazırda doğalgaz arzı sağlanan yerleşim yerlerinde ikamet eden ve hanesinde mesken türü doğalgaz aboneliği bulunan vatandaşlarımıza bu desteğimizi sunacağız." ifadelerini kullandı.

Doğalgaz yardımı başvuruları başladı mı?

Doğalgaz Tüketim Desteği programından daha fazla hanenin yararlanması için yeni düzenlemeler de yaptıklarını belirten Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği'nde kış dönemine ilişkin başvurular başladı. Önceki dönemimiz içerisinde yer almayan kiracılarımızı da destek kapsamına aldık. Bu doğrultuda başvuru şartları uygun olan ev sahibi veya kiracı olarak ikamet eden, mesken niteliğinde hanelerde yaşayan vatandaşlarımız destekten yararlanabilecek."

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Bakan Yanık, Doğalgaz Tüketim Desteği'ni ısıl harita baz alınarak iki dönemlik belirlediklerini ve tutarın yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında değişeceğini hatırlattı.

Doğalgaz destek parası kime verilecek?

Desteği hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceklerini aktaran Yanık, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet'ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yansıtılacak." bilgisini verdi.

Doğalgaz yardım parası alma şartları neler, kimler doğalgaz desteği alacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen "Doğalgaz Tüketim Desteği" programından hanelerin faydalanabilmesi için başvuru sahibinin:

- Türk vatandaşı olması, - E-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması, - Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması, - İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması - Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması, - Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi.

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