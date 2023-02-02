Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan doğalgaz desteği ödemeleri 2023 Şubat ayı ödemesi yapılacak. Peki, Doğal gaz yardım ödemeleri ne zaman başlayacak 2023? Şubat ayı doğal gaz yardım desteği yattı mı?