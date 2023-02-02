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Şubat 2023 Doğalgaz desteği yardımı ne zaman hesaplara yatacak?

Doğalgaz desteği ödemeleri için gözler gelecek açıklamaya çevrildi. Hane başına 900-2500 TL verilen bu maddi desteğe başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Şubat ayı doğlgaz yardımı desteği ödemesi ne zamani hangi tarihte yatırılacak? Doğalgaz desteği nasıl sorgulanır?

12:53 . 2/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Doğalgaz yardımı ödemesi

Doğalgaz yardımı ödemesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan doğalgaz desteği ödemeleri 2023 Şubat ayı ödemesi yapılacak. Peki, Doğal gaz yardım ödemeleri ne zaman başlayacak 2023? Şubat ayı doğal gaz yardım desteği yattı mı?

ŞUBAT AYI DOĞALGAZ YARDIMI DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Doğalgaz yardımı ödemeleri, SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilen hanelere yatırılmaktadır. Yeni yılın doğalgaz ödemeleri yeni yılın ilk üç ayı (Ocak, Şubat, Mart) hesaplara yatırılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şubat ayında ödemelerin yatırılacağı tarihe ilişkin net bir tarih açıklamadı.

DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

İhtiyaç sahibi hanelere ödenen doğalgaz yardımı Isıl harita baz alınarak belirlenerek yıllık 900 TL – 2.500 TL arasında tutarlarda yapılıyor.

DOĞALGAZ YARDIMI ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğalgaz desteği başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. T.C. kimlik no ve şifresiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, " Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" sayfasına giriş yapan adaylar kimliklerini doğrulayarak başvurularını yapabilirler.

Doğal gaz yardımı ödemeleri hak sahiplerinin PTT kartına yatırılmaktadır. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.



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#doğalgaz yardımı ödemesi
2 saat önce
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Şubat 2023 Doğalgaz desteği yardımı ne zaman hesaplara yatacak?
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