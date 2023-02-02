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Doğalgaz yardımı ödemesi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan doğalgaz desteği ödemeleri 2023 Şubat ayı ödemesi yapılacak. Peki, Doğal gaz yardım ödemeleri ne zaman başlayacak 2023? Şubat ayı doğal gaz yardım desteği yattı mı?
Doğalgaz yardımı ödemeleri, SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilen hanelere yatırılmaktadır. Yeni yılın doğalgaz ödemeleri yeni yılın ilk üç ayı (Ocak, Şubat, Mart) hesaplara yatırılacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şubat ayında ödemelerin yatırılacağı tarihe ilişkin net bir tarih açıklamadı.
İhtiyaç sahibi hanelere ödenen doğalgaz yardımı Isıl harita baz alınarak belirlenerek yıllık 900 TL – 2.500 TL arasında tutarlarda yapılıyor.
Doğalgaz desteği başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. T.C. kimlik no ve şifresiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, " Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" sayfasına giriş yapan adaylar kimliklerini doğrulayarak başvurularını yapabilirler.
Doğal gaz yardımı ödemeleri hak sahiplerinin PTT kartına yatırılmaktadır. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.