Emekli olmayı bekleyen vatandaşlar, emekli olduklarında ne kadar maaş alacaklarını SGK üzerinden hesaplayabiliyor. SGK 4A, 4B ve 4C emekli maaşı hesaplama ekranıyla emekli maaşınızı öğrenebilirsiniz.

EYT EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

8 Eylül 1999'daki yasa değişikliği olmasaydı bu tarihten önce sigorta kaydı olan kadınlar 20, erkekler 25 yıl sigortalılık ve 5 bin prim günü ile emekli olma hakkına ulaşacaklardı. Ancak yasa değişikliğiyle sigortalılık süresi değişmese de erkeklerde yılına göre 44'ten 58'e kadınlarda ise 40'tan 56'ya kadar yaş şartı getirildi. Öte yandan prim gün sayıları da 5 bin günden 5 bin 975'e kadar yükseldi.

Emeklilikte yaş şartı kapsamı 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta kaydı olanlardan kaldırılırsa en az 5 bin günden sigortaya kayıt yıllarına göre 5 bin 975 güne kadar prim ödeme koşulu aranacak. Ancak şuan prim miktarına göre değişmekle beraber SSK'lılarda 7 bin 200, Bağ-Kur'lularda ise 9 bin prim gününde yaş şartını yerine getirip emekli olan çalışanlar en yüksek emekli maaşını (Prim miktarı değişimi hariç) alıyor.

4A EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA

SGK sitesinde emekli maaşı hesaplaması yapılabiliyor. 4A, 4B ve 4C emekli maaşı hesaplamalarında farklı bilgiler isteniyor.

4A emeklilik maaşı hesaplamasında T.C Kimlik numarası, SSK Sicil Numarası, baba adı, nüfus il, doğum tarihi bilgileri isteniyor. Gerekli bilgileri girdikten sonra 'sorgula' butonuna basarak detayları öğrenebilirsiniz.

4B EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA EKRANI

4B emeklilik bilgilerinin sorgulanması için T.C. Kimlik Numarası, güvenlik kodu gibi bilgileri girdikten sonra sorgula kısmına tıklanması gerekiyor.

4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI

4C emekli maaşı sorgulamasında doğum tarihi, cinsiyet, 4A çalışma süresi, başlangıç ve bitiş tarihi gibi bilgiler isteniyor.







