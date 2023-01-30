EYT için bugün gözler Meclis'te

AYBÜ Öğretim Üyesi Tarkan Zengin, yaptığı değerlendirmelerde şunları kaydetti; SSK ya da Bağkur aylığını belirlemede 2 tane ana parametre var. Bunlardan birincisi kişinin aylık ortalama kazancı. İkincisi de prim ödeme gün sayısına göre aylık bağlama oranı. Emekli aylığı dediğimiz bu ikisinin çarpımından oluşuyor. Bir kişinin prime esas kazancı neticesinde oluşan aylık ortalam kazancı dediğimiz rakam ne kadar yüksek olursa maaşı da o kadar yüksek oluyor. 5510 sayılı kanunun 29. maddesine göre emekli bağlama yöntemi sistemi yer alıyor. Bu sistemde kişilerin aylık bağlama talebinin olduğu döneme göre de aylıkları değişebiliyor.