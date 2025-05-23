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Doğum yardımı ödemeleri toplu olarak yapılacak: Müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi

Doğum yardımı ödemeleri toplu olarak yapılacak: Müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi

15:5323/05/2025, Cuma
G: 23/05/2025, Cuma
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Doğum yardımı çocuk parası ne zaman yatacak?
Doğum yardımı çocuk parası ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası Aile Forumu'nda yaptığı açıklamada, “Aile ve Gençlik Fonu'nu ilk etapta deprem bölgesinde daha sonra 81 ilimizde devreye aldık. 28 Mayıs'ta doğum yardımı ödemelerini yapacağız.’ dedi. Peki Doğum yardımı ödemeleri toplu olarak mı verilecek? Çocuk parası ne kadar, kaç TL verilecek? İşte detaylar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bir otelde düzenlenen Uluslararası Aile Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Ailenin toplumun temel taşı olduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, "Kadın ve erkekten oluşan aile müessesesi insan neslinin devamı için de vazgeçilmez bir role sahiptir." dedi.

Doğum yardımı ödemeleri ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğum yardımı ödemelerine ilişkin, “Aile ve Gençlik Fonu'nu ilk etapta deprem bölgesinde daha sonra 81 ilimizde devreye aldık. 28 Mayıs'ta doğum yardımı ödemelerini tolu olarak yapacağız." dedi.

Doğum parası ne kadar?

Doğum yardımı 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocukları kapsayacak. Birinci çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 5 bin TL ödeme yapılacak.

Doğum yardımı çocuk parası başvurusu nasıl yapılır?

Azalan genç nüfusun artırılması için başlatılan doğum yardımı uygulamasına başvurular e-Devlet üzeriden alınabildiği gibi e-Devlet'ten yapamanaylar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine de yapabilir. Başvurular, doğumun yapıldığı ilçe nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde kayıt işlemi yapıldıktan sonra "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin” doldurulması ve imzalanması ardından, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılır.


Doğum parası için herhangi şart aranmıyor. Uygulamayla; 1 Ocak 2025'ten sonra 3 çocuk sahibi olan bir annenin hesabına aylık 6 bin 500, 4 çocuklu bir anneye ise aylık 11 bin 500 lira ödeme yapılacak.

Bakan Göktaş, ''Sayın Cumhurbaşkanımızın Aile Yılı Tanıtım Programı'mızda müjdesini verdiği doğum yardımı başvurularımızı bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz." dedi.


#Doğum yardımı
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#Çocuk parası
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